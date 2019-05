Terrorismo, tablet e pc in aereo: Italia non adotta divieto

Su tablet e pc in aereo l’Italia, al momento, non cambia le misure di sicurezza. Lo ha stabilito il Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (Cisa), presieduto dall’Enac, riunito per esaminare la decisione di Usa e Regno Unito sul divieto di portare in cabina dispositivi elettronici più grandi di uno smartphone e sull’obbligo perciò di imbarcare in stiva computer e tablet sui voli da alcuni paesi arabi (tra questi Turchia, Libano, Giordania, Egitto, Tunisia e Arabia Saudita). All’origine della decisione presa dai governi americano e britannico ci sarebbero informazioni dei servizi segreti sulla capacità dell’Isis di nascondere esplosivi nelle batterie di computer e tablet.

«All’esito della riunione odierna e a seguito dell’analisi condivisa delle informazioni al momento disponibili, in linea con gli orientamenti attuali dell’Unione Europea, non sono emerse evidenze tali da rendere necessario un ulteriore innalzamento delle misure di sicurezza già in vigore per il trasporto aereo, né l’introduzione di nuove restrizioni per i passeggeri come quelle disposte dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna». Lo ha precisato l’Enac in una nota a conclusione della riunione del Cisa.

Minniti: rafforzare controlli su aree affollate

Sempre questa mattina, all’indomani dell’attacco terroristico a Londra e a due giorni dai cortei durante il Summit internazionale per il 60° anniversario dei Trattati di Roma, si è svolta questa mattina a Roma una riunione straordinaria del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa) convocata dal ministro dell’Interno, Marco Minniti insieme ai vertici delle forze di polizia e dei servizi d’intelligence. Il titolare del Viminale ha chiesto di «rafforzare ulteriormente i controlli nelle aree di maggiore afflusso di persone», «nonché verso i luoghi che notoriamente registrano particolare afflusso di visitatori». E ha sottolineato che «ci troviamo di fronte ad una minaccia che assume sempre più il carattere della imprevedibilità». E che «l’unico modo per contrastare l’imprevedibilità è controllare il territorio».

Intensificata vigilanza su obiettivi a rischio

«Tutte le forze di polizia e la rete dei servizi di intelligence saranno impegnati senza sosta sul fronte antiterrorismo per individuare ogni fonte di possibile

rischio e pericolo» ha assicurato il Viminale al termine della riunione straordinaria del Comitato di analisi strategica antiterrorismo. Nel corso della riunione è stato deciso di «tenere alto il livello di attenzione, intensificando le misure di vigilanza e di sicurezza a protezione degli obiettivi ritenuti più a rischio». Il Casa resterà riunito in maniera permanente fino alla conclusione delle manifestazioni di protesta previste sabato a Roma in occasione delle celebrazioni dei trattati Ue.

A riunione Viminale anche ufficiale Scotland Yard

Anche l’ufficiale di collegamento di Scotland Yard a Roma ha partecipato alla riunione straordinaria oggi al Viminale del Comitato di analisi strategica

antiterrorismo (Casa). Commentando l’evento il ministro Minniti ha rimarcato che «la sfida al terrorismo ci porta a forme di collaborazione inimmaginabili fino a qualche anno fa».



