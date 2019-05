Editoria, varato il Dlgs sui contributi diretti alla stampa

Rottamazione delle cartelle Equitalia, ma non solo. Oltre alla proroga dei termini per la sanatoria delle cartelle esattoriali, oggi il Consiglio dei ministri si è occupato anche di editoria, settore delegato al ministro per lo Sport Luca Lotti. Sul tavolo, l'esame preliminare del Dlgs di attuazione della legge 198/2016 (Fondo per il pluralismo dell'informazione e delega per la disciplina del sostegno pubblico all'editoria), con disposizioni per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. Dopo il vaglio delle commissioni parlamentari competenti, il Dlgs dovrà tornare all'Odg del Consiglio dei ministri per il varo definitivo.

Riassetto delle norme sui contributi agli editori

«Al fine di garantire coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria», spiega una nota diffusa dal Governo al termine del Cdm, il decreto prevede il riassetto delle norme sui contributi agli editori e misure per favorire gli investimenti delle imprese editrici e l'innovazione del sistema distributivo, oltre che al finanziamento dei processi di ristrutturazione e di riorganizzazione. L'obiettivo «è quello di assicurare il sostegno pubblico necessario alle voci informative autonome e indipendenti, in particolare a quelle più piccole e legate alle comunità locali, che rischiano di risentire maggiormente dell'attuale situazione di crisi del mercato editoriale». Le risorse destinate al finanziamento dell'intervento pubblico «sono reperite nell'ambito di quelle assegnate alla Presidenza del Consiglio a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, costituito con la legge di Stabilità 2016».

Nuovi criteri sulle imprese ammesse al sostegno pubblico

Il provvedimento - chiarisce ancora la nota di Palazzo Chigi - «stabilisce le categorie delle imprese legittimate a chiedere il sostegno pubblico, i requisiti di accesso al contributo e i criteri che presiedono alla sua determinazione quantitativa, oltre al procedimento di liquidazione dei contributi. Possono essere destinatarie dei contributi le imprese editrici costituite sotto forma di cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici e le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative. Ammesse (per un periodo transitorio di 5 anni) anche fondazioni o enti senza fini di lucro; editori di quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche o destinati a non vedenti, e associazioni dei consumatori che editano periodici che trattino temi legati alla tutela del consumatore.

Nessun contributo e editori quotati e organi di partito

Sono invece espressamente escluse le imprese editoriali quotate in Borsa, le imprese editrici di organi d'informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, nonché le pubblicazioni specialistiche. Per alcune tipologie di imprese editrici si riduce inoltre da 5 a 2 anni dalla costituzione dell'impresa il termine per poter chiedere i contributi, allargando così la platea delle iniziative ammesse al contributo. Per altri versi, i requisiti di accesso sono resi più rigorosi: ad esempio, che l'edizione cartacea sia necessariamente affiancata da quella digitale.

Giacomelli (Mise): stop ai contributi a pioggia per Tv locali

Per il sottosegretario allo Sviluppo economico con delega alle comunicazioni Antonello Giacomelli quello approvato oggi dal Cdm è «un regolamento molto innovativo e più selettivo rispetto al passato», che con il «vaglio dei criteri di ammissibilità supera l'erogazione a pioggia dei contributi». In concreto, con riferimento al settore dell'emittenza radiotelevisiva, il riparto delle risorse avverrà con criteri più semplici e veloci rispetto al passato, in base a tre requisiti volti a selezionare realtà di qualità che operano nel campo delle televisioni locali come il numero dei giornalisti e dei dipendenti, l'auditel e l'innovazione tecnologica. Obiettivo del Governo, ha sottolineato Giacomelli, «è quello di destinare il sostegno dello Stato a chi davvero svolge la funzione di editore locale. Non a caso tra i criteri per l'accesso ai contributi si punta con forza sul ruolo dell'informazione svolto dall'emittente locale come ad esempio un numero minimo di giornalisti, di edizioni di informazione e un tetto preciso alle televendite».

