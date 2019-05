Il Papa a Milano, gli appuntamenti e le indicazioni su come muoversi

Ultimi preparativi a Milano e Monza per la visita del Papa domani. Secondo quanto spiegato dal prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, oltre ai 2.500 tra poliziotti, carabinieri e finanzieri (tra questi 1.200 agenti della Polizia locale) ci saranno 3.800 volontari della Curia e 4.200 della Protezione civile, 120 squadre del 118 con 80 ambulanze, 6 automediche e 5 posti medici avanzati nonché 150 vigili del fuoco con una quarantina di mezzi pronti a intervenire tra cui anche nuclei speciali come quello Nbcr. Ecco alcune indicazioni su come muoversi domani.

L’arrivo

Papa Francesco atterrerà all'aeroporto di Linate: la raccomandazione pertanto, a tutti coloro che devono necessariamente raggiungere l'aeroporto, in particolare nelle prime ore della mattinata (tra le 7 e le 10:30) e nel tardo pomeriggio (dalle 16:30 alle 19), è di muoversi con largo anticipo e di utilizzare il percorso alternativo di via Corelli, evitando viale Forlanini.

Le tappe

Successivamente, saranno toccate le aree di via Salomone, piazza Duomo, il carcere di San Vittore, il parco di Monza e San Siro, dove saranno attivi divieti di sosta con rimozione forzata dalle ore 20 del 24 marzo fino alle 20 di sabato 25. Per l'incontro con i cresimandi allo stadio Meazza, sarà attivata la Ztl prevista per le manifestazioni sportive e per i grandi eventi.

La mobilità

La popolazione è stata invitata, da una nota diffusa dal Comune di Milano, «a non utilizzare le auto private e a fare uso dei mezzi di trasporto pubblico, a causa del traffico che risulterà difficoltoso, controllando preventivamente le possibili deviazioni in concomitanza con il corteo papale». Viene dunque suggerito di preferire le linee metropolitane.

I mezzi pubblici

Saranno chiuse le stazioni di Lotto M5 (dalle 11 alle 17), San Siro Ippodromo M1 (dalle 11 fino a fine evento), Duomo M1 e M3 (da inizio servizio fino alle 13), Segesta M5 (dalle 17.00 a fine evento) e quella di Sesto F.S. M1 (da inizio servizio alle 14). Per il dettaglio delle modifiche dei percorsi e delle chiusure del traffico, si invita a consultare il sito internet www.ATM.it e il profilo twitter @atm_informa che darà aggiornamenti in tempo reale.

La partecipazione alle cerimonie

Per chi volesse, invece, partecipare alle cerimonie, l'utilizzo dell'auto per avvicinarsi ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi sarà vietato; occorre quindi utilizzare il trasporto pubblico o i mezzi sui quali ci si è prenotati e regolarmente registrati presso gli organizzatori. Nello specifico della Santa Messa che il Santo Padre terrà al Parco di Monza, si ricorda che il mezzo raccomandato è il treno, per il quale è tassativamente richiesta la prenotazione. Tuttavia, per coloro che dovessero decidere all'ultimo minuto di raggiungere Monza, Atm ha predisposto un servizio aggiuntivo di navette che partirà dalla stazione M5 di Bignami (assistenti alla clientela aiuteranno i pellegrini a raggiungere i mezzi) verso piazza Virgilio a Monza, senza fermate intermedie. Il servizio, fruibile esclusivamente ai possessori di regolare titolo di viaggio, sarà attivato in partenza intorno alle 6:30 di sabato mattina; l'ultima corsa verso Monza sarà alle 12:30 da Bignami verso piazza Virgilio, da dove in poco più di mezz'ora a piedi si potrà raggiungere il luogo dell'evento. Eguale servizio verrà offerto per il ritorno: in questo caso, le navette cominceranno a lasciare piazza Virgilio alle 17:30 per terminare con l'ultima corsa alle 23.

Il servizio BikeMi

Anche BikeMi subirà modifiche al servizio: se da un lato verrà potenziato con operatori e furgoni aggiuntivi per garantire la totale efficienza del sistema di bike sharing, per ragioni di ordine e sicurezza saranno chiuse le stazioni n.1 Duomo, n.64 Diaz, n. 102 Arcivescovado, dalle 20 di venerdì 24 alla mezzanotte di sabato 25. In alternativa, potranno essere utilizzate le seguenti stazioni limitrofe: n.42 San Pietro all'Orto, n.49 Meda, n.2 San Babila, n.402 San Babila bis, n.45 Cantù, n.7 Santa Maria Beltrade, n.92 Cordusio, n.100 Palazzo Marino, n.50 piazza Beccaria. Per dare il benvenuto al Santo Padre, BikeMi si vestirà con i colori del Vaticano e più di mille palloncini gialli e bianchi per le stazioni e quasi 4mila pendagli appesi alle bici con il logo della visita papale accoglieranno papa Bergoglio.

Di seguito l'elenco delle vie interessate dai divieti:

Zona 4: via Repetti; via Marco Bruto; piazza Ovidio; via Attilio Regolo; via Numidia; via Salomone; via Mecenat; via Corsica; via Lomellina; piazza Grandi; corso XXII Marzo; piazza Santa Maria del Suffragio.

Zona 1: corso di Porta Vittoria; piazza San Pietro in Gessate; via Verziere; largo Biagi; piazza Cordusio; piazza SS. Pietro e Lino; corso Magenta; corso Porta Vercellina; via G.B. Vico; via Bandello; piazza Filangeri; via degli Olivetani.

Zona 8: via Novara; via Cilea; via Mafalda di Savoia; via Caprilli; via Montale; via Lampugnano; via Bacchelli; via Falck; via Cechov; via de Gasperi; via Tesio.

