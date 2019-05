Pd, al quarto giorno congresso Renzi al 68%,Orlando al 30,3%

Al quarto giorno di congresso nei circoli del Partito democratico, Matteo Renzi resta, con il 68% dei voti, in netto vantaggio sugli sfidanti Andrea Orlando, che ha raccolto il 30,3%, e Michele Emiliano, che ha solo l’1,7%. Lo riferiscono fonti della mozione Renzi. Ad oggi si sono riuniti oltre 120 circoli in tutta Italia e il totale dei voti espressi è di 2.523 per Renzi, 1.126 per Orlando, 61 per Emiliano. Renzi ha votato oggi al circolo Vie Nuove del Pd di Firenze dove è iscritto.

Renzi: democrazia non va di moda, ma noi votiamo

«Quando la Politica non si fa con le accuse e con le bugie, ma coinvolgendosi e ascoltando i cittadini quello è un gran giorno per tutti. Verrà un giorno in

cui anche gli altri partiti apprezzeranno l'importanza della democrazia interna. Quel giorno sarà un bel giorno per l'Italia. Per adesso grazie a tutti quelli che si stanno impegnando. Andiamo avanti, insieme» ha scritto su Facebook Matteo Renzi. E ha aggiunto: «Lo so, non va molto di moda rispettare la democrazia interna, tra scissioni e sconfessioni del blog (di Beppe Grillo ndr). Ma per noi è un grande valore, irrinunciabile».

Emiliano: terzo in circoli ma senza me non c'è futuro

«Stringere me in una tenaglia è quasi impossibile» ma è chiaro che «arriverò terzo di sicuro» nella prima fase del congresso Pd, quella del voto tra gli iscritti, ha ammesso Michele Emiliano, governatore della Puglia e candidato alla segreteria, in un forum a La Stampa. I dati ad oggi lo danno poco sopra l’1% nei circoli dove si è votato ma Emiliano si è detto certo che la percentuale migliorerà e poi lui potrà giocarsela nei gazebo. «Qualcuno più furbo di noi - ha affermato - si è fatto i congressi dov'è più forte prima. Rimane il fatto che io arrivo terzo sicuro: è evidente che non ho la rete né di Renzi, quella della Margherita, né di Orlando, quella dei Ds. Ma mancano tutti i voti del Sud, dove avremo i voti migliori». E ancora: «Senza di noi il Pd non ha futuro, siamo l’unica speranza del Pd».

Orfini: in base a conti circoli Roma da chiudere

Ha fatto scalpore poi oggi l’uscita del commissario Pd di Roma Matteo Orfini sui circoli della Capitale. «Io avrei dovuto chiudere tutti i circoli di Roma, bilanci alla mano. O meglio, conti alla mano perché bilanci non ne ho trovati. Sapete com'è, quel fantastico Pd di Roma che c'era prima era talmente trasparente che ci si

scordava di fare e approvare i bilanci per poi scaricare la responsabilità su altri… ma sono dettagli ovviamente» ha scritto Orfini su Facebook, aggiungendo: «Avrei dovuto chiuderli tutti perché ho trovato più di 2 milioni di euro di debiti e per fargli fronte avrei dovuto destinare ogni euro a pagare quelli e non

gli affitti. Ovviamente ho cercato una terza via».

© Riproduzione riservata