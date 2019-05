Trattati Roma, confindustrie europee: difendiamo insieme progetto Ue

«È tempo di riacquistare fiducia, di supportare il progetto europeo e di difendere quanto abbiamo costruito». Oggi i presidenti delle confindustrie europee, in occasione di una riunione straordinaria promossa dalle associazioni dei Paesi fondatori, nel contesto delle celebrazioni del 60° anniversario dei Trattati di Roma, hanno consegnato una dichiarazione comune al premier Paolo Gentiloni, nella sua qualità di depositario dei Trattati. La dichiarazione è stata consegnata anche al presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e lo sarà al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. A Palazzo Chigi, questa mattina, la presidente di Business Europe (che rappresenta 40 associazioni di industriali europee), Emma Marcegaglia , e il leader di Confindustria, Vincenzo Boccia. Obiettivo della dichiarazione «è quello di ribadire il sostegno della comunità imprenditoriale all’Unione europea e il suo impegno a continuare a contribuire al successo di tale progetto, così come a un'Europa unita e in grado di conseguire risultati concreti».

Gentiloni: no a una Ue divisa

«Non vogliamo una Europa divisa, l'Europa è unita e indivisibile, ma vogliamo anche andare avanti su una idea comune di Europa, in aree ad esempio come difesa, sicurezza», ha sottolineato il premier Paolo Gentiloni in un passaggio del suo indirizzo di saluto all’incontro nella biblioteca chigiana con le associazioni imprenditoriali europee. «L’Europa - ha sottolineato il premier - si trova di fronte a differenti sfide anche nuove, da Brexit al rinascere del protezionismo, ma abbiamo una opportunità per reagire». Abbiamo bisogno, ha detto ancora il premier, «di una maggiore integrazione e rivendichiamo un ruolo globale per l’Europa. Per questo abbiamo bisogno anche di voi per sostenere il libero scambio, la crescita, una agenda per l’innovazione, e anche una Europa sociale».

Boccia: partire dalla questione industriale per realizzare shock positivi

«Il messaggio di oggi, ai singoli Governi, ai politici e ai sindacati europei - ha sottolineato il presidente dl Confindustria, Vincenzo Boccia - è di ritornare a dare priorità alla questione industriale, attenzione ai fondamentali dell'economia, per una Europa che non deve subire shock negativi di economia ma può realizzare shock positivi sia al suo interno, sia in rapporto agli altri». E ha sottolineato che «è significativo, non solo per il sessantesimo dei Trattati di Roma, ma per il fatto che questa dichiarazione venga realizzata qui, nel secondo Paese industriale di Europa, l’Italia». Ci aspettiamo, ha detto ancora il presidente degli industriali, «che sia l'inizio di un grande dibattito per la costruzione di una Europa molto più integrata, in cui i fondamentali dell'economia vengano non solo rispettati, ma difesi». E ha ricordato che: «Abbiamo da rispondere ai neoprotezionismi degli altri; siamo il mercato più ricco del mondo, con un debito aggregato inferiore agli Stati Uniti, eppure, forse, gli altri pensano all'Europa come mercato per indebolire i fondamentali dell'economia europea».

Marcegaglia: vogliamo un’Europa più unita che ritrovi competitività

«Vogliamo un'Europa più unita, che vada avanti sull'integrazione, soprattutto su alcuni aspetti come difesa, sicurezza, controlli dei confini esterni, e Europa che ritrovi competitività, perchè la sta perdendo», ha sottolineato la presidente di Business Europe, Emma Marcegaglia, sintetizzando i dieci punti della dichiarazione della comunità imprenditoriale europea consegnata al presidente del Consiglio. «Un’Europa - ha detto - che metta al centro i diritti delle imprese; si parla molto di un aumento dell’aspetto sociale dell'Europa, per combattere le diseguaglianze, siamo d'accordo, però diciamo che questo si fa attraverso una maggiore competitività una maggiore forze delle imprese». E per questo, continua, «chiediamo una politica industriale forte».



Il 2017 è un anno decisivo

«Crediamo - si legge nella dichiarazione comune degli industriali europei - che il 2017 sia un anno decisivo e per questo vogliamo dare tutto il nostro contributo per assicurare un cambio di rotta, dimostrando ancora una volta che il successo politico, economico e sociale del progetto europeo può essere raggiunto solo insieme. È tempo di scegliere: o avere successo insieme o diventare irrilevanti separatamente». La comunità imprenditoriale europea «è stata uno dei principali sostenitori del progetto europeo fin dai tempi del Trattato di Roma. Nonostante nel corso degli anni siano stati commessi degli errori, è indubbio che il successo dell'integrazione e i vantaggi di essere membri dell'Ue siano di gran lunga superiori».

Importanti sfide da affrontare

I «progressi economici e sociali raggiunti negli ultimi 60 anni - sottolinea la dichiarazione - sono senza precedenti ed è innegabile che l'Unione europea sia la forza che si cela dietro questo successo. Oggi stiamo attraversando tempi difficili, segnati dall'Euroscetticismo e da politiche protezioniste, con importanti sfide che dovranno essere affrontate. L'Unione europea rimane, però, il progetto politico di maggiore successo dei tempi moderni. È tempo di riacquistare fiducia, di supportare il progetto europeo e di difendere quanto abbiamo costruito».





