Trattati Roma, Mogherini: Enti locali centrali per il futuro della Ue

Le comunità locali sono «centrali» per il funzionamento e per il futuro dell'Unione Europea, perché hanno un «confronto diretto, di persone tra persone, nei territori». Sono parole della Rappresentante per la politica estera Ue Federica Mogherini intervenuta ad un convegno alla Camera promosso dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (Ccre). Domani, l'Italia dei 1000 campanili farà da scenario alle celebrazioni in Campidoglio per il l'anniversario della firma dei Trattati di Roma, «occasione per ricordare le conquiste dei primi 60 anni dell'Ue, ma anche programmare i prossimi 60 anni e oltre», ha sottolineato Mogherini.

La concretezza caposaldo dell’agire locale

La cerimonia servirà ribadire che un'Europa unita è «indispensabile» per trattare con le «potenze grandi come continenti». Al tempo stesso, sarà l'occasione per rilanciare l'importanza dell'azione sul territorio: «Agire localmente, dove le persone vivono, con la concretezza dei piccoli passi». Nonostante la risi economica, o forse proprio per questo, ha sottolineato Mogherini, «c'è voglia in Europa di riscoprirsi vicini, di una forte connessione territoriale, e le comunità locali dispongono di strumenti che mancano alle istituzioni comunitarie», perché «le macropolitiche non bastano».

«Su migranti necessaria politica europea d’asilo»

Nel suo intervento hanno trovato spazio anche temi d'attualità. Come l'emergenza migranti e la guerra civile in Siria. L'Europa, ha spiegato Mogherini, ha fatto molto per l'immigrazione sul fronte esterno, dal pattugliamento nel Mediterraneo ai compact con i paesi africani, al «grande lavoro» diplomatico e di sostegno concreto per la stabilizzazione della Libia. Ma è stata debole «sulla solidarietà interna, l'accoglienza e la gestione dell'asilo». Adesso «bisogna andare verso una vera politica europea dell'asilo». Quanto alla crisi siriana, l'Ue «non sarà mai un attore militare» nel paese mediorientale, «non saremo mai quelli che combattono, ma quelli che portano aiuto umanitario». Ad oggi l'Europa ha «investito fino ad ora quasi 10 miliardi di euro - ha aggiunto Mrs Pesc - perché riteniamo sia un investimento, perché permettere che i bambini siriani vadano a scuola significa evitare che tra 15-20 anni siano nuova generazione Isis».

© Riproduzione riservata