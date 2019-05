Ue, Gentiloni: ripartire da lavoro e welfare

«Bisogna proseguire senza esitazione e con determinazione nei processi di riforma, a livello europeo e degli stati nazionali, per rendere le nostre economie più competitive e più capaci di guardare al futuro, ma anche più coese e giuste». Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, incontrando le parti sociali europee a Palazzo Chigi in occasione delle celebrazioni per i 60 anni dei Trattati di Roma. E ha aggiunto: «La nostra comunità trae dal lavoro la sua forza maggiore e valore. Rafforzare il modello di welfare europeo è una responsabilità che avvertiamo tutti». Poi ha annunciato che in Svezia in autunno si terrà un vertice dedicato ai temi dell'Europa sociale. Mentre nel suo intervento in Vaticano per l’incontro del Papa con i leader Ue, il premier ha sottolineato anche la necessità «di nuove idee e soluzioni, soprattutto per i Millennials europei, affinché non siano considerati come la generazione di coloro che hanno avuto meno opportunità dei loro genitori».

Ue, Moscovici: da Trump-Putin stesso progetto di dividerci

«L’Europa è minacciata dall’esterno, viviamo in un contesto in cui Trump e Putin hanno lo stesso progetto, quello di dividerci. Ma il nostro interesse allora è

di unirci» ancor di più, ha affermato dal canto suo il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici intervenendo al convegno 'Together', organizzato dal gruppo S&D al Parlamento Ue. «La risposta agli squilibri e le diseguaglianze non sta nell'isolamento, l'isolamento non può risolvere nessuno dei problemi dei cittadini. Nel mondo siamo più forti se negoziamo assieme. L'isolamento non è nell'interesse dei cittadini europei», ha rimarcatoto invece Federica Mogherini, Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, intervenendo al convegno.

Gentiloni: da sociale più slancio integrazione

Gentiloni nel suo intervento con le parti sociali europee a Palazzo Chigi non ha mancato di ricordare che la crisi economica «ha provocato in molti stati membri crisi sociali». E che le conquiste sociali «sono uno degli elementi più importanti raggiunti in 60 anni di integrazione». Di qui la necessità di «fare tutto quanto in nostro potere per difenderle in tutti gli Stati membri senza alcuna esclusione alcuna, come affermato in una lettera dal primo ministro greco». Anche perché «dalla dimensione sociale può partire un nuovo slancio al processo di integrazione».

«Sostenere un’agenda per l’innovazione»

In precedenza, incontrando nella biblioteca chigiana le associazioni imprenditoriali europee, Gentiloni aveva elencato le sfide di fronte alle quali si trova l’Europa: «da Brexit, al rinascere del protezionismo». E si era rivolto così agli imprenditori: «Abbiamo bisogno di voi per sostenere il libero scambio, la crescita, una agenda per l’innovazione, e anche una Europa sociale».

Furlan: se non vuole morire metta al centro lavoro

I temi del lavoro e della giustizia sociale sono stati rilanciati da Cgil, Cisl e Uil nell’ambito di un’iniziativa per le celebrazioni sui Trattati di Roma a 60 anni dalla firma. Se l’Europa non vuole morire «deve assolutamente cambiare, deve diventare l'Europa che mette al centro il lavoro, lo sviluppo, l’occupazione, il welfare dei cittadini d'Europa» ha sottolineato la leader Cisl, Annamaria Furlan a margine della stessa iniziativa.

Camusso: mettere in discussione fiscal compact

Dopo l’austerity è necessaria «una nuova stagione che metta in discussione il fiscal compact» ha detto il numero uno della Cgil, Susanna Camusso. E ha aggiunto: «È necessario partire dal pilastro sociale europeo per ricostruire una dimensione sociale». Un no all’austerity condiviso dal leader della Uil, Carmelo Barbagallo, per il quale bisogna «dire basta all'austerità, ma non solo a parole perchè ultimamente i governi dicono basta all'austerità e poi vanno a Bruxelles a concordare quanto dobbiamo rientrare come bilancio. Non immaginiamo questa Europa».

© Riproduzione riservata