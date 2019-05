Verratti, cuore d’Italia con un futuro lontano dalla serie A?

Chiamatelo pure tulipano d'Abruzzo. Sì, perché di certo Marco Verratti proverà un'emozione speciale martedi, quando tornerà ad Amsterdam per affrontare con la maglia azzurra proprio l’Olanda. Agli arancioni infatti il centrocampista pescarese classe '92 ha segnato il suo primo (e finora unico) gol in Nazionale: era il 6 febbraio del 2013, e gli azzurri tornarono con un lusinghiero 1 a 1 proprio da Amsterdam. Gara non banale, quella, nella crescita di un talento allora come adesso al centro degli interessi dei top team europei. Così come importanza non trascurabile, ovvio, ha la gara di stasera a Palermo contro l'Albania, che a differenza della sfida con gli olandesi, mette in palio 3 punti-chiave nella corsa verso Euro2018. Insomma, ancora una volta i destini del cervello del Paris Saint Germain e quelli di Azzurra si intrecciano, e solleticano riflessioni e suggestioni.

Promesse da mantenere – Carriera finora contraddittoria, a dire il vero e a ben guardare, quella di Verratti: insieme a Immobile e Insigne è stato il pezzo pregiato del Pescara dei miracoli che sotto la guida di Zeman conquistò la A nel 2011-12; poi l'estate lo portò a Parigi, malgrado fosse davvero arrivato a un passo dalla Juventus. Sotto la Torre Eiffel sono arrivati scudetti, ma anche infortuni muscolari in serie, quegli stessi fastidi che ne hanno condizionato la resa in Nazionale nei fallimentari mondiali brasiliani del 2014, portandolo anzi all'esclusione dalla spedizione guidata da Conte a Euro2016. Senza dimenticare che in azzurro Verratti ha solo sfiorato, con la maglia dell'Under21, il titolo europeo di categoria (vinto in finale dalla Spagna) sotto la guida di Devis Mangia.

Dalla porta sbagliata – Nel mezzo di questo percorso, Verratti è già entrato nella storia. Ahilui, però, dalla parte sbagliata, essendo stato nell'undici parigino che ha subito l'epico 1-6 del Camp Nou, che ha permesso al Barcellona di compiere la più roboante remuntada della storia della Champions e del calcio mondiale. Certo, serata infausta, quella, per tutti i parigini, ma quali se non quelle le notti in cui devono emergere talento, personalità, leadership?

Don Andres – Certo, le parole rivoltegli da uno dei big del calcio di tutti i tempi, il blaugrana Andres Iniesta, alla vigilia di quella sfida rivelatasi poi leggendaria, rimangono: «È il mio erede», dichiarò Don Andres, con un tono che aveva il sapore dell'incoronazione (e magari volutamente tralasciando il fatto che in zona gol incisività e percentuali realizzative rendono l'accostamento ancor più arduo). Cerimonia da rimandare, viene però da dire, alla luce dei fatti del Camp Nou e di una carriera che proprio ora sembra arrivata allo snodo decisivo. Che poi il mito catalano abbia voluto, con quell'apprezzamento generoso ed esplicito, mandare magari pur per un solo istante in confusione uno dei più temibili avversari, è retropensiero di cui avremo magari conferma o smentita solo negli anni a venire…

Estate decisiva – I mesi che verranno saranno forse quelli più importanti per il futuro dell'attuale numero 6 del Psg. Sebbene il contratto da poco rinnovato dica il contrario, la parentesi parigina sembra agli sgoccioli, complici anche le difficoltà del club a stabilizzarsi nel gotha del calcio continentale (in una stagione in cui anzi traballa anche la supremazia nella Ligue1): Inter, Juventus, il Chelsea di Conte e lo United di Mourinho aspettano solo un segnale per far scattare l'asta milionaria, l'unico modo per far accettare agli sceicchi parigini l'idea di separarsi da quella che comunque ritengono una pedina centrale per il Psg di oggi e di domani. Ma aldilà di quanto accadrà in questa estate calcisticamente torrida, la sensazione è che anche il calciatore-Verratti (che tra l'altro, curiosamente, non ha ancora giocato un solo minuto della sua carriera in serie A…) debba compiere il definitivo salto di qualità, per diventare definitivamente quel top player che opinione comune e ingaggio già riconoscono. Un percorso che passa anche attraverso l'azzurro, a partire dall’incrocio siciliano con le Aquile di Tirana.

