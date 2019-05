L’Europa riparte da Roma e sfuma sulla doppia velocità: «No a club esclusivi»

La giornata non è ancora finita e il rischio di incidenti non è ancora del tutto scongiurato. Ma, alla fine, la dichiarazione di Roma firmata in Campidoglio dai 27 leader europei sia pure un po' ammorbidita rispetto al testo iniziale (sulla cosiddetta doppia velocità) ha rimesso in moto il cammino dell'Europa reso sempre più impervio dalla Brexit e dalle forti spinte populiste.

Depurata da tutti gli aspetti protocollari, da piccoli disguidi organizzativi (lunghe file davanti a un unico metal detector), alle polemiche di contorno (l'intervento della sindaca Raggi non trasmesso nel circuito interno) le celebrazioni per i 60 anni dalla firma dei Trattati si segnalano come un successo politico-diplomatico per il premier Paolo Gentiloni.

Pur senza le grandi capacità mediatiche del suo predecessore, Matteo Renzi, l'attuale presidente del Consiglio ha saputo usare il linguaggio giusto a Bruxelles negli ultimi mesi, cosa che gli ha consentito di avere il sostegno dei grandi Paesi a cominciare dalla Germania per superare le difficoltà sull'approvazione del testo finale della dichiarazione di Roma da parte dei Paesi dell'Est guidati dalla Polonia.

Accontentati Polonia e Grecia

Certo, lo stesso presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, polacco, nella conferenza stampa finale, ha ricordato come non si possano creare in Europa “doppie velocità” ma si è trattato soprattutto di una dichiarazione di bandiera indirizzata alla politica interna polacca e alla sua premier Beata Szydlo che aveva minacciato di non venire neppure a Roma se si fosse mantenuta la versione inziale della dichiarazione più esplicita sulle “doppie velocità”. Accontentati pure i greci che minacciavano il ritiro della firma se non vi fosse stato un richiamo all'Europa sociale e alle difficoltà che il Paese sta superando.

Obiezioni risolte quando, davanti alle parti sociali, sia Gentiloni che il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker ieri hanno apprezzato gli sforzi della Grecia per venire incontro alle richieste di Bruxelles sui conti pubblici. Ma, nonostante tutte le modifiche al testo, i messaggi di sostanza che Gentiloni voleva lanciare con la dichiarazione sono rimasti inalterati.

Dichiarazione senza “club esclusivi”

Andare avanti anche in gruppi ristretti di Paesi «dove necessario e dove possibile» senza creare “club esclusivi”, senza spaccare l'Europa in serie A e serie B ma lasciando la porta aperta a tutti. Primi terreni concreti sui quali esercitare le cooperazioni rafforzate (del resto previste già dai Trattati di Lisbona) la difesa europea e il sociale. Sulla difesa comune per Gentiloni si tratta di venire incontro alle esigenze del quadro internazionale e anche alle richieste di razionalizzazione della spesa militare in ambito Nato. Un capitolo che sta già avanzando da mesi e che finora ha prodotto un piano d'azione che prevede stati maggiori congiunti per le missioni non esecutive dell'Ue come quelle in Somalia (a guida italiana) e in Mali (a guida francese). Ma anche sul sociale la lotta alla disoccupazione, all'esclusione e alla povertà richiede l'impegno di un gruppo avanzato di Paesi.

Gentiloni: restituire la fiducia ai cittadin

«Occorre restituire la fiducia ai cittadini – ha osservato Gentiloni – abbandonando piccole logiche di contabilità talvolta arbitrarie».

L'orgoglio di essere europei, ossia partecipi di un grande progetto fatto soprattutto di valori condivisi e di risultati di pace e benessere raggiunti in 60 anni è stato riaffermato in Campidoglio dai presidenti della Commissione, Jean-Claude Juncker, del Consiglio Ue, Donald Tusk e del Parlamento Ue, Antonio Tajani. Per tutti non andare avanti nella costruzione europea significa tradire lo spirito dei padri fondatori e ripiombare nei nazionalismi e nelle divisioni.

Difesa e Europa sociale primi terreni per una cooperazione rafforzata

