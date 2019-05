Mentre Roma celebra l’Europa il peso degli anti-Ue e l’ambiguità Pd aumentano

Il palcoscenico di Roma non illuminerà solo le celebrazioni dei 60 anni dai Trattati e l’accoglienza che Paolo Gentiloni e Sergio Mattarella riserveranno ai leader europei ma mostrerà anche la progressiva perdita di forza dello spirito europeista dei partiti italiani. E non solo perché tra i cortei previsti oggi nella Capitale c’è anche quello dei cosiddetti “sovranisti” ma perché la composizione e il peso dei partiti comincia a pendere dal lato anti-Ue. In testa ai sondaggi popolari, infatti, ci sono i 5 Stelle che hanno appena presentato un “controlibro” sull’Europa in cui spicca la promessa di un referendum consultivo per chiedere agli italiani se vogliano o no restare nell’euro. Una proposta confezionata con i crismi di una legge costituzionale che renderebbe l’appuntamento referendario possibile (oggi non lo è) e che si affianca alle tesi anti-Ue di Salvini e della Meloni mettendo insieme un arco di forze significativo e probabilmente maggioritario. Dunque, dietro l’ospitalità di oggi, c’è il racconto di un’Italia e del suo Parlamento dove sono cresciute le ostilità contro Bruxelles.

Basta fare un paragone temporale. Nel novembre 2011, quando Mario Monti arrivò a Palazzo Chigi, quello slogan “ce lo chiede l’Europa” aveva una sua forza e perfino un suo seguito popolare tant’è che le Camere non solo approvarono la legge Fornero ma pure la modifica costituzionale per introdurre il pareggio di bilancio. Oggi, immaginare votazioni di quel tipo è uno scenario irrealistico. E non è a causa dei 5 Stelle che sono approdati in Parlamento ma perché pure tra le fila del Pd – da sempre il partito più europeista – quello spirito si è annacquato in forme più o meno ambigue. Per esempio, la manovrina correttiva e il Def – che sono due impegni assunti con Bruxelles – continuano a essere sospesi sotto il “ricatto” del congresso del Pd e delle pressioni di “renziani e anti-renziani”.

Un registro cambiato, insomma. Ed è vero che è accaduto dappertutto per effetto della crisi economica ma non dappertutto i partiti che si dichiarano europeisti navigano nell’ambiguità “nostrana” che attraversa sia il Pd che Forza Italia. Altrove, come sta accadendo in Francia, se da un lato c’è Marine Le Pen e le sue proposte molto chiare per un ritorno al nazionalismo, c’è il contraltare del candidato centrista Macron che ha rafforzato la sua posizione pro-Europa costruendoci la campagna elettorale. Stesso panorama in Germania dove sia il centro-destra della Merkel che i socialisti di Schulz si muovono dentro il perimetro europeo.

In Italia, invece, si sta in mezzo al guado: gli europeisti agitano “ultimatum” sul cambiamento privi di efficacia mentre gli anti-Ue propongono il ricorso alla volontà popolare senza però spiegare bene il piano B del ritorno alla moneta nazionale. Cosa accadrebbe ai redditi di lavoratori dipendenti e pensionati con la lira?

Due posizioni fluide, buone per questa mezza stagione in cui non è ancora chiaro cosa accadrà in Francia in Germania e che lascia i leader alla finestra, in attesa di virare il loro discorso pubblico su una piega che nascerà altrove. E c’è da aspettarsi che se ci sarà una vittoria di Macron - e a settembre di Schulz – cambieranno pure gli slogan tattici di Renzi, se sarà lui a guidare il Pd. E forse pure i rapporti dentro il centro-destra visto che - oggi - in pochi in Forza Italia riescono a opporsi a Salvini.

© Riproduzione riservata