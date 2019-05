Milano, Bergoglio abbraccia le periferie: «Sono tra voi come sacerdote»

Entra nelle Case Bianche di Via Salomone, quartiere periferico di case popolari.È la prima tappa della visita del Papa a Milano di dieci ore. “Vi ringrazio per la vostra accoglienza. Siete voi che mi accogliete all'ingresso in Milano, e questo è un grande dono per me: entrare nella città incontrando dei volti, delle famiglie, una comunità. E vi ringrazio per i due doni particolari che mi avete offerto. Il primo è una stola, un segno tipicamente sacerdotale, che mi tocca in modo speciale perché mi ricorda che io vengo qui in mezzo a voi come sacerdote, entro in Milano come sacerdote” dice nel discorso dal palco allestito tra i palazzi, dove è entrato e ha visitato tre famiglie.

“Questa stola non l'avete comprata già fatta, ma è stata creata qui, è stata tessuta da alcuni di voi, in maniera artigianale. Questo la rende molto più preziosa; e ricorda che il sacerdote cristiano è scelto dal popolo e al servizio del popolo; il mio sacerdozio, come quello del vostro parroco e degli altri preti che lavorano qui, è dono di Cristo, ma è “tessuto” da voi, dalla nostra gente, con la sua fede, le sue fatiche, le sue preghiere, le sue lacrime…”. Aggiunge poche parole a braccio, un ricordo di quando era giovane: frasi di profonda devozione evangelica, l'invito al popolo a confessarsi e ai sacerdoti “ad essere misericordiosi, eh!” e aggiunge come sempre “per favore non dimenticate di pregare per me”.

Entra in tre case, una di immigrati dal Marocco

Un preghiera pubblica segna la sua presenza in questo scorcio di Milano lontano dalle vetrine del centro e dalla city finanziaria, ma simbolo di una integrazione continua. Il Papa nella visita dentro i palazzi è entrato dentro le case di tre famiglie, di cui una proveniente dal Marocco e una coppia sposata da 62 anni. Le Case Bianche è un quartiere periferico dell'area est di Milano di dimensioni piccole rispetto ad altri, ospita 477 le famiglie, ed è considerato uno di tutte le situazioni di disagio sociale. Edificato nel 1977 per ospitare le famiglie che provenivano dalle cosiddette “Case minime” costruite ancora durante il fascismo. Dentro i palazzi c'è una piccola comunità di quattro suore.

Le tappe della visita

Lasciate le Case Bianche il Papa andrà in Duomo per l'incontro con i sacerdoti e i religiosi, con una saluto poi alle persone della piazza Duomo e la celebrazione dell'Angelus. A seguire al carcere di San Vittore, dove inciontrerà 400 detenuti, pranzerà con alcuni di loro e farà anche un piccolo riposo nella stanza del cappellano. Verso le 14 il trasferimento a Monza per la celebrazione della Messa, dove sono attese oltre 700mila persone. La tappa finale sarà allo stadio di San Siro, alle 17.30: incontro con i cresimandi, presenti in 70mila.

