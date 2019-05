Trattati di Roma, M5S: «Il Tg1 ha oscurato il discorso della Raggi»

«Il suo intervento è stato tagliato e canagliescamente sostituito dalla pubblicità». Blog di Grillo all’attacco del Tg1, accusato di aver censurato l’intervento della sindaca di Roma, Virginia Raggi, mentre dava il benvenuto ai capi di Stato e di governo europei arrivati al Campidoglio per celebrare il 60esimo anniversario dei trattati di Roma. « Un lavoretto di censura degno del nostro 77esimo posto nella classifica della libertà di stampa», attacca il blog annunciando che l’intervento della sin daca è stato caricato integralmente su facebook. La sindaca ha anche protestato perchè il suo intervento non è stato trasmesso nel circuito interno in sala stampa.

Peluffo: polemica pretestuosa

Cosa è successo: nel momento in cui la sindaca della Capitale pronunciava il discorso di benvenuto a un passo dalla statua equestre di Marco Aurelio, in piazza del Campidoglio, le riprese sono state interrotte dopo 2 minuti e 49 secondi per mandare in onda la pubblicità. Ed essendo i giornalisti di Sky in sciopero contro gli esuberi dichiarati dall’azienda, la copertura del discorso è risultata inesistente, si legge sul blog. Anche La7 a “Coffee Break”, ha dribblato il discorso della prima cittadina della Capitale. Nessuna volontà di oscurare la Raggi, spiegano fonti della Rai, sottolineando che prima di mezzogiorno il discorso della sindaca è andato in onda in differita. Per il Pd si tratta di una polemica «del tutto pretestuosa, vogliono far passare la sindaca per vittima del solito fantomatico complotto», ha commentato Vinicio Peluffo, capogruppo Pd in Commissione Vigilanza Rai.

Grillo: atto di “censura zerbinistica“

Secondo Grillo è stato un atto di “censura zerbinistica“. Il nuovo hashtag lanciato dal blog è #LicenziareOrfeo, direttore del Tg1. «Per spedire a casa la Perego (la trasmissione “Parliamone sabato” è stata chiusa dopo le polemiche sulla lista dei presunti pregi delle donne dell’est che spingevano gli uomini a scegliere una moglie straniera piuttosto che italiana, ndr) è bastato il politically scorrect e adesso, per mandare a pulire i bagni di viale Mazzini Orfeo, il direttore del TG1, dovrebbe essere uno scherzo. Ma non lo sarà». Il blog esorta: « diamo uno schiaffo alla censura di regime e usiamoli come meritano questi zerbini». Meritano, si legge ancora sul blog, «di essere sommersi di mail, fax e tweet, telex, cablo o e pure telegrammi in alfabeto morse: cacciatelo! Quello è il modo in cui ha imparato a fare censura, il suo modo di intendere l'informazione».



