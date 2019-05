Pd, Letta: voterò Orlando. Botta e risposta con Renzi su flessibilità e conti

«Non riscendo in campo ma alla fine voglio dare una chance al partito, parteciperò e voterò per Andrea Orlando». Lo ha annunciato Enrico Letta durante l'intervista con Lucia Annunziata a "In mezz'ora". Anche rispetto al fatto che Orlando ieri era l'unico dei tre candidati alla segreteria Pd presenti a Roma per la celebrazione dei Trattati, l'ex premier ha spiegato che il ministro della Giustizia «è l'unico che spinge per un'Europa diversa ma più integrata». Lusingato il ministro della Giustizia: «La dichiarazione di Letta mi onora», ha detto Orlando.

Letta ha parlato anche della necessità di «cambiare la legge elettorale» e ha attaccato il Governo Renzi, "reo" di aver «usato male la flessibilità» sui conti chiesta a Bruxelles. La risposta (seppur indiretta) di Renzi non sì è fatta attendere: «La flessibilità l'abbiamo ottenuta, non concessa» ha detto l'ex premier a di un incontro con gli studenti a Perugia.

«Legge elettorale da cambiare»

«Se non si cambia la legge elettorale, la legislatura finisce come il casellante ai treni che resta a guardare lo spettacolo di due treni che si scontrano» ha detto Letta. Spiegando che «se non cambi la legge elettorale e non dai nuovo impulso, si andrà a votare e sarà peggio della Prima Repubblica: si torna al proporzionale con i capilista bloccati con i capi dei partiti che sceglieranno tutti i parlamentari».

«Orlando sa unire, partito non è comitato elettorale»

«Non è che io scelgo i vincitori, dico la mia e io penso che il Pd debba meritare un'ultima chance e dentro il Pd credo che Orlando voglia unire il Pd che è un campo largo, non è un comitato elettorale di un capo» ha detto ancora l'ex premier durante l'intervista, motivando così la sua scelta di votare

Andrea Orlando al congresso.

Letta spiega che accetterà il risultato del congresso e invita tutti «a partire da Renzi, a imparare la lezione del 4 dicembre, perchè le scelte vanno fatte insieme, bisogna condividerle con il paese e non immaginare di avere ragione mentre gli altri sono un'accozzaglia».



«Flessibilità usata male, noi evitammo manovra»

«Negli ultimi anni - ha aggiunto Letta - è stata raccontata una storia non vera: la linea dell'austerity ha caratterizzato l'Europa dal 2008 fino al 2014 ma dal 2014 da quando è arrivato Juncker e con la politica espansionista di Draghi l'Italia ha avuto margini di flessibilità molto larghi e la politica di Draghi ci ha consentito di risparmiare 33 mld sul costo del debito». E «a forza di raccontare la storia che era cambiata l'Italia - ha continuato - il governo non ha fatto tutte le scelte che doveva e ora si trova davanti ad una manovra che è quella da cui noi uscimmo all'inizio della legislatura». «Qualcosa non ha funzionato» ha sottolineato l'ex premier, ribadendo che durante il governo Renzi «la flessibilità è stata usata male». «Scaricare sempre la colpa su Bruxelles è il modo migliore per aiutare i nazionalisti ma la gente poi sceglie l'originale», ha concluso Letta.

“A forza di raccontare la storia che era cambiata l'Italia, il governo non ha fatto tutte le scelte che doveva e ora si trova davanti a una manovra che è quella da cui noi uscimmo all'inizio della legislatura” Enrico Letta





«Ue, non basta proporsi come alternativa al peggio»

«Oggi si pensa che basti proporsi come alternativa al peggio per convincere i cittadini ma non è così: bisogna proporre il meglio, confrontarsi con gli altri» ha detto Letta, secondo il quale «se si propone l'Ue solo come alternativa al peggio la gente non si fida più». L'ex premier ha spiegato di essere ancora un «convinto europeista», pur sostenendo che servano dei cambiamenti, a partire dal riequilibrio del ruolo della Germania.

Uno dei tweet inviati durante l'intervista

Renzi: Ue, flessibilità l'abbiamo ottenuta, non concessa»

«Negli ultimi 10 anni si sono sbagliate quasi tutte le politiche economiche, sull'austerity si sono prese misure devastanti. Fanno credere che noi avevamo margini macro migliori ma non è così, noi la flessibilità l'abbiamo stando nei parametri delle stupide regole del fiscal compact» così, un incontro a Perugia nel quale ha presentato a Perugia il ticket con Maurizio Martina per la segreteria Pd, Matteo Renzi risponde indirettamente all'accusa di Letta sull'uso non corretto della flessibilità. «Il deficit dei governi Monti e Letta era più alto - ha aggiunto Renzi - noi l'abbiamo tenuto più basso. Noi nel 2014 abbiamo detto basta, l'ha fatto il Pd ed il governo italiano, e abbiamo cominciato a fare un pò i matti in Ue». «L'Ue è la più grande conquista del ventesimo secolo della politica mondiale - sostiene Renzi - ma così com'è non funziona più, se insegue concetti sbagliati rischia di trascinare con sé la storia bella».

Renzi: è ora che Bruxelles dica 'ce lo chiede l'Italia'

Nel corso dell'evento a Perugia ha poi sottolineato che «l'Europa non può essere solo l'insieme delle regole fiscali ed economiche, anzi più queste ultime perché delle altre ce ne sono poche comuni». E ha paventato il rischio che qualche paese possa diventare «un paradiso fiscale e noi l'inferno». «Se ce la mettiamo tutta l'Europa la cambiamo» ha detto Renzi, secondo il quale bisogna passare «dall'austerity alla cura».

Renzi: più sicuri se stiamo insieme e non isolati

«Stiamo più sicuri se stiamo insieme e non ci isoliamo» ha detto poi Renzi parlando di sicurezza. «I muri - ha sottolineato - nascono per difenderti e

finiscono per intrappolare».

Orlando: «Dichiarazione Letta mi onora»

«È una dichiarazione che mi onora e che mi riempie di responsabilità, perché Letta è una delle personalità più importanti della vita pubblica del Paese e del centrosinistra». Così Andrea Orlando ha commentato la dichiarazione di voto dell'ex premier Letta alle primarie del Pd. «La motivazione mi ha colpito - ha aggiunto Orlando, parlando a margine di un incontro a Trieste - e mi fa molto piacere perché, al di là del riconoscimento nei miei confronti, c'è l'apprezzamento di una scelta che ieri ho fatto, quella di partecipare in questo momento di impopolarità dell'Europa alla manifestazione di Roma». «Capisco la tentazione che hanno avuto i miei concorrenti di non metterci la faccia, ma in questo momento c'è bisogno di mettere la faccia per L'Europa, cambiarla, perché se frana l'Europa - ha concluso - dopo ci sono i nazionalismi».

