Def, Gentiloni: mantenere equilibri bilancio e sostenere la crescita

«Dobbiamo mettere in campo un quadro di politiche economiche che ci consenta di mantenere gli equilibri di bilancio e di razionalizzazione della spesa, e contemporaneamente accompagni e sostenga la crescita, che per quanto limitata inizia a manifestarsi». Sono le parole del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, dette nel corso dell'incontro con le Regioni a Palazzo Chigi. «Abbiamo bisogno nei prossimi mesi di una interlocuzione tra Governo e Regioni per affrontare nel modo migliore possibile le scadenze che avremo. Oggi è il primo incontro, per ragionare insieme su priorità e metodo». Entro una quindicina di giorni la presentazione del Def in Parlamento, poi a settembre la nota di aggiornamento in vista della legge di Bilancio. Tra i punti strategici citati dal premier sul fronte economico «abbiamo l'interesse comune a salvaguardare e a rafforzare l'impegno su lavoro, infrastrutture e investimenti».

Gentiloni incontrerà Trump in Usa il 20 aprile

Da segnalare che Gentiloni incontrerà a Washington il presidente americano Donald Trump il prossimo 20 aprile. Il primo incontro tra il premier italiano e il nuovo presidente Usa, avverrà a un mese dalla visita in Italia di Trump per il G7 di Taormina.

Vincoli Ue non intoccabili, margine per negoziato

«Ci sono norme e vincoli europei che non dobbiamo dare per intoccabili, c'è un margine di negoziato. Certamente da qui all'autunno la discussione con Bruxelles sarà aperta e potrà produrre risultati, sapendo che da un lato dobbiamo mantenere gli equilibri, dall'altro dobbiamo ottenere una cornice europea più realistica». Così spiega ancora Gentiloni, nel corso dell’incontro con i governatori a Roma.

Decaro (Anci): emergenza bilanci città metropolitane

Un intervento del governo che metta i sindaci metropolitani nelle condizioni di approvare i bilanci e soprattutto di garantire «l'assolvimento dei compiti istituzionali essenziali, a partire dalla messa in sicurezza degli edifici scolastici». La richiesta al presidente del Consiglio arriva in una lettera firmata dal presidente dell'Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro. «Abbiamo da tempo avanzato alcune richieste, misure temporanee che potrebbero aiutare il raggiungimento degli equilibri di bilancio, così com'è avvenuto nel 2015, pur sapendo che l'effetto ormai risulta molto parziale e contenuto», scrive Decaro. «Abbiamo la massima consapevolezza del ruolo fondamentale delle città metropolitane per la crescita del Paese e per la competizione nello scenario mondiale: un segnale importante è stato il lavoro per il bando periferie, che riteniamo sia la strada giusta per trasformare le nostre aree urbane».

Ma non basta, come emerso dall'allarme lanciato dai primi cittadini durante il recente coordinamento dei sindaci metropolitani, presieduto da Decaro nella sede dell'Anci. Quasi metà degli enti non è in grado di chiudere il proprio bilancio in equilibrio entro il 31 marzo. Per tutti i sindaci metropolitani, inoltre, deve essere sciolto il nodo del trasferimento di funzioni dalle Regioni. Una questione non più rinviabile. Di qui la necessità sottolineata di un confronto urgente con l’esecutivo per definire le misure necessarie «che dovrebbero trovare recepimento nel decreto legge enti locali, indispensabili per chiudere i bilanci 2017 e impostare un percorso istituzionale e finanziario che definisca con chiarezza status, funzioni e risorse».

