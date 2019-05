Priorità crescita, il consenso e l’urgenza

Il confuso dibattito politico intorno a manovrina, Def e Piano nazionale delle riforme dovrebbe abbandonare gli slogan per concentrarsi sul vero nodo di questo momento: quali sono le priorità di politica economica che il governo Gentiloni deve perseguire e come si può finanziare l’azione per perseguirle? Alla prima domanda ha dato una prima risposta ieri lo stesso premier ed è una risposta condivisibile: le priorità sono investimenti e lavoro. Ovviamente l’intensità, la strutturalità e le modalità degli interventi ne determineranno l’entità e le risorse necessarie. È giusto fare piccoli aggiustamenti, rispondendo con i decimali ai problemi di decimali? O serve invece una spallata ambiziosa che provi ad accelerare davvero crescita e occupazione, anche per risolvere i problemi del debito pubblico?

La congiuntura è difficile: è alto il rischio di rallentare ancora, restare isolati, perdere l’aggancio con la crescita mondiale in accelerazione. C’è il rischio di incidere poco sul versante del debito.

Per non parlare del rischio di una procedura d’infrazione che creerebbe grande tensione sui rendimenti dei titoli di stato, riducendo più rapidamente il beneficio della riduzione del costo degli interessi sul debito (nel 2017 20 miliardi meno del 2012).

La politica oggi ha le sue ragioni: il consenso è una variabile decisiva in un anno preelettorale e l’Italia non ha certo bisogno di finire nelle mani di un governo populista. Anche la battaglia per un’Europa più integrata e vicina ai cittadini si combatte a colpi di consenso. Tuttavia, la ricerca del consenso non può perdere di vista in nessun caso i fondamentali, le priorità e le urgenze del Paese. Non può ignorare una situazione difficile che rischia di diventare pericolosa quando verrà meno l’azione del QE di Draghi. Rinviare quello che andrebbe fatto oggi, anche per cogliere i frutti delle riforme avviate, sarebbe sbagliato.

Prendiamo gli investimenti pubblici, che sono il motore oggi mancante nella nostra crescita. Il 2017 è l’anno decisivo per il rilancio dopo un 2016 deludente che doveva sfruttare la flessibilità concessa dalla Ue per segnare una forte crescita e invece non ha sfruttato questa opportunità e anzi ha continuato a registrare una riduzione delle spese.

È vitale per l’Italia riaccendere quel motore. È una buona idea inserire nella manovrina misure che consentano di accelerare le spese programmate per il 2017, trovare nuovi canali privati di finanziamento, semplificare procedure. Un ulteriore spostamento dell’intervento correttivo sui tagli alla spesa pubblica provocherebbe, invece, a questo punto dell’anno, con spese correnti non comprimibili, una riduzione delle spese in conto capitale, con il risultato di frenare la ripartenza in atto.

Se vogliamo proseguire sul sentiero delle riforme, il riequilibrio qualitativo della spesa pubblica (meno spesa corrente, più spesa in conto capitale) deve passare per una riconferma nel medio-lungo periodo della politica di accentramento degli acquisti che riduca la frammentazione delle forniture, definisca prezzi standard, elimini sprechi insostenibili. Lo sforzo si concentrerebbe sull’obiettivo di rilancio degli investimenti pubblici per cui moltissimo si è fatto negli ultimi tre anni - aumento delle risorse stanziate, programmazione innovativa dei fondi UE, allentamento dei vincoli del patto di stabilità, sblocco, riprogettazione e rifinanziamento di opere - senza che però tutto questo si sia ancora tradotto in risultato visibile.

Altra priorità decisiva, altro tema che non si può più eludere per il 2018 è un taglio netto e strutturale del cuneo fiscale (e non solo della componente contributiva) che grava sulle imprese. Bisogna alleggerire la tassazione sul lavoro, come ci chiedono da tempo Ue, Fmi, Ocse e creare le condizioni per rendere più conveniente per le imprese creare nuovo lavoro. Si può decidere di farlo prioritariamente sui giovani, ma il taglio deve essere robusto e strutturale.

Resta il nodo delle risorse. Il sentiero virtuoso della crescita è stretto e i partiti politici che sostengono la maggioranza - chiamati a un forte senso di responsabilità - potrebbero lasciare da parte polemiche intermedie e puntare dritto al “dividendo” della crescita e dell’occupazione. Bisogna lasciare lavorare il governo senza logorarlo con vincoli crescenti. Serve l’orgoglio delle riforme, di riforme vere, non pallide, con cui presentarsi agli elettori. Bisogna cominciare a spostare le tasse dalle persone e dalle imprese alle cose, rafforzare la lotta all’evasione fiscale per garantire equità, continuare in un ciclo medio-lungo di spending review, tagliare il debito con la maggiore crescita ma anche privatizzare e implementare le riforme avviate come quelle della pubblica amministrazione o della giustizia civile. Un programma di medio periodo che consentirebbe, nel breve periodo, di trovare le risorse per la correzione dei conti chiesta da Bruxelles senza tendere troppo la corda su quel fronte.

Ps: distinguere solo oggi fra ministri tecnici e ministri politici significa introdurre una forzatura che tiene poco conto dei fatti e delle reali urgenze. Carlo Calenda è stato con Renzi il ministro che - con Industria 4.0 e il superammortamento decollato lo scorso anno - ha più contribuito al miglior dato Istat del 2016, la crescita degli investimenti privati e totali che sono balzati in avanti del 2,9%. Quanto a Pier Carlo Padoan, si deve a lui non solo la tenuta dei conti pubblici ma anche un rapporto con Bruxelles che - muovendosi fra diplomazie e abilità nella interpretazione a noi più favorevole delle regole UE - ha garantito risorse aggiuntive (in deficit) e margini di successo alle nostre politiche.

Conviene quindi abbandonare bersagli di comodo e rilanciare invece l’azione dell’intero governo Gentiloni, con l’obiettivo di creare un ambiente favorevole alla crescita e tracciare una rotta che, da qui ai prossimi appuntamenti elettorali, porti a centrare il risultato di rilanciare sviluppo e occupazione.

