Voucher, parte il decreto alla Camera

L’immigrazione, il biotestamento, la candidabilità dei magistrati alle elezioni. E il decreto legge che cancella i voucher che fa il suo esordio in commissione alla Camera. Si apre una settimana parlamentare tutta in salita e per niente banale, con nuove e prevedibili tensioni politiche. Mentre continua a restare sotto traccia la riforma su cui poggia il destino della legislatura: la nuova legge elettorale che dovrà mandare definitivamente in archivio l’Italicum di Renzi, la riforma che sarà l’architrave delle elezioni politiche da tutti ormai previste per febbraio 2018.

Incognita primarie Pd

Ma per il Governo guidato da Paolo Gentiloni, si annunciano settimane complicate anche per altri motivi. Quelli legati ai problemi del Pd, che corre veloce verso le primarie di fine mese per l’elezione del nuovo segretario, con tutte le conseguenze del caso se Renzi non ce la dovesse fare contro Andrea Orlando e Michele Emiliano. Primarie che si ripercuotono inevitabilmente anche sull'attività (e sui voti) in Parlamento. Con l’aggiunta di un’altra spina per Gentiloni: la manovra da 3,4 miliardi di correzione dei conti pubblici in omaggio a Bruxelles, da varare in Consiglio dei ministri prevedibilmente dal 20 aprile in poi, subito dopo la presentazione del Def.

Ipotesi fiducia per la legge sulla concorrenza

Si annunciano insomma nuovi passaggi politici e parlamentari cruciali. Con diverse leggi ancora appese a un filo: la concorrenza nel mercato interno per la quale si rincorrono ipotesi di un voto di fiducia, ma soltanto dopo la prima decade di aprile , la riforma del processo penale e anche di quello civile, il welfare per i lavoratori autonomi, la nuova modifica del mercato del lavoro dopo il fallimento dei voucher che ha costretto il Governo ad abolirli, anche per evitare un referendum che altrimenti avrebbe sancito anche elettoralmente un nuovo flop delle politiche di Renzi. Il decreto del no-voucher non a caso parte proprio in questi giorni.



mini calendario



misure per le aree protette – in aula alla Camera da lunedì 27



decreto legge sull'immigrazione – in aula al Senato da martedì 28



biotestamento – in aula alla Camera da martedì 28 27



candidabilità alle elezioni dei magistrati – in aula alla Camera da lunedì 27



welfare per i lavoratori autonomi – in commissione al Senato da martedì 28



decreto legge sui voucher- in commissione alla Camera da martedì 28



diritto di cittadinanza – in aula al Senato da mercoledì 29



Decreto sulla sicurezza elle città – in commissione al Senato da martedì 28



Agevolazioni fiscali agli studenti con disturbi di apprendimento – in commissione al Senato da martedì 28



Iscrizione nel registro delle opposizioni – in commissione al Senato da martedì 28



Dieta mediterranea – in commissione al Senato da mercoledì 29



Ristorazione collettiva – in commissione al Senato da mercoledì 29



Codice dello spettacolo – in commissione al Senato da martedì 28



Legittima difesa – in commissione alla Camera da mercoledì 29



Misure contro il cyberbullismo – in commissione alla Camera da mercoledì 29

