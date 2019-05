«Educated in Italy»: via al piano per attrarre studenti da tutto il mondo

Magari non avremo mai una Oxford o una Cambridge. Ma l’Italia - vista la domanda che c’è nel mondo di cultura italiana e di made in Italy (e con la Brexit che aiuta) - può diventare con alcune delle sue università di eccellenza a cui si aggiungono accademie e conservatori, dove già oggi si registra un boom di cinesi, un polo attrattivo per studenti di tutto il mondo. Nasce da qui il primo piano strategico per la promozione all’estero della formazione superiore italiana messo a punto dal ministero degli Esteri con il Miur. L’idea è quella di sviluppare un brand, dopo il «made in Italy» anche l’«educated in Italy» per raddoppiare il numero di studenti internazionali entro il 2020.

Il piano 2017-2010 del Governo

All’estero c'è «una grande domanda di insegnamento superiore italiano oltre la lingua», ha spiegato il viceministro degli Esteri Mario Giro durante la presentazione del progetto realizzato in collaborazione anche con Confindustria e che vedrà lo stanziamento di un pacchetto di risorse con un Dpcm. L’ambizione è quella di «raddoppiare, dal 4 all’8%, il numero degli studenti stranieri presenti in Italia», oltre che di attrarre i cervelli, «formando i quadri futuri di quei paesi» che una volta tornati nel loro paese a lavorare faranno «da trait d’union tra i due mondi». «Si tratta di una svolta storica», avverte Marco Mancini capo dipartimento università del Miur perché il piano «è fatto di interventi strutturali che puntano alla promozione non solo delle nostre università ma anche dei nostri Afam, come accademie e conservatori, che già oggi contano un 10% di studenti stranieri». Tra le iniziative che saranno attuate c’è la semplificazione delle procedure di accesso ai corsi (valutazione dei titoli, rilascio del visto e del permesso di soggiorno), la valorizzazione della lingua a cultura italiana parallelamente al potenziamento dei percorsi formativi in inglese, un road show per lanciare il piano strategico - che partirà da Cina, India e Stati Uniti - con la creazione di “antenne” nei vari Paesi per promuovere i nostri istituti. Infine sarà potenziato il sito Universitaly.

Il brand «Made and Educated in Italy»

Per Giovanni Brugnoli, vicepresidente Confindustria per il capitale umano che ha contribuito alla stesura della strategia, è sempre più necessario sviluppare un nuovo brand in questo “mercato” della formazione superiore: il «Made and Educated in Italy», promuovendo «la bellezza di ciò che si fa in Italia e di ciò che si può imparare, facendo in Italia». «L’Italia ha università eccellenti che devono ancora liberare tutto il loro potenziale e che grazie alla collaborazione con le imprese possono diventare tra le migliori al mondo. Ed è anche una grande occasione per le imprese», aggiunge ancora Brugnoli. Che sottolinea come l’industria italiana possa offrire agli studenti internazionali «una tradizione manifatturiera unica al mondo». «Siamo un Paese che esporta il più alto numero di varietà merceologiche in tutto il pianeta: dal tessile all’alimentare fino alla robotica, dalla chimica alla logistica, dall’energia alle infrastrutture fino all’aerospazio. Siamo leader mondiali nella progettazione e costruzione di “macchine che fanno macchine”, le vere protagoniste tecnologiche di questa straordinaria fase della storia industriale. Lo studente internazionale che entra in un’azienda italiana - conclude il vicepresidente di Confindustria - trova una finestra spalancata sul futuro»

