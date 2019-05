Le Pmi meridionali crescono, ma restano lontane dai valori del 2007

Le Pmi meridionali confermano a fine 2016 un trend positivo, ma restano lontane dai valori precrisi. Crescono fatturato, valore aggiunto, grazie a più investimenti e debito più sostenibile. Diminuiscono le chiusure, mentre aumentano le imprese innovative. La selezione messa in atto dalla crisi ha rafforzato le imprese rimaste sul mercato che migliorano i risultati economici e finanziari: ma il loro numero resta ridotto, e la loro struttura più debole. Le previsioni per i prossimi anni indicano un’ulteriore crescita, che deve essere sostenuta. Ecco il quadro delineato dal “Rapporto Pmi Mezzogiorno 2017”, curato da Confindustria e Cerved con la collaborazione di Srm (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno) di Intesa Sanpaolo. Lo studio, giunto alla terza edizione, si basa su un campione di 25mila Pmi con forma di società di capitali, con organico tra i 10 e i 250 dipendenti, che è considerato molto rappresentativo dell'apparato produttivo meridionale.



Nascono nuove società di capitale

Dato significativo è quello sulla natalità delle imprese. Nel 2016 le imprese attive crescono dello 0,5%, ma è più significativo l'incremento del numero di società di capitale: sono nate infatti 18mila imprese nei primi sei mesi dello scorso anno, pari al +5,8% di un totale di 285mila. «Ciò dimostra - commentano gli analisti che hanno curato il Rapporto - che il sistema delle imprese meridionali tende ad adottare forme societarie più complesse. Grazie anche alla introduzione delle Srl semplificate».



Migliorano altri indicatori

Per le circa 25mila imprese di capitale che rispettano i requisiti europei di Pmi (10-250 dipendenti e fatturato compreso tra 2 e 50 milioni) e che sono rimaste sul mercato dopo la crisi, cresce il fatturato (+3,9% tra il 2014 e il 2015) anche oltre la media nazionale; aumenta il valore aggiunto che supera per la prima volta i valori pre-crisi (+4,9%); tornano a crescere gli investimenti (7,4% in rapporto alle immobilizzazioni, contro il 5,1% dell'anno precedente e oltre il 7,2% del 2009) e i margini operativi lordi (+5,7%), che proseguono la risalita dopo anni di difficoltà.



Serviranno anni per recuperare il gap

«Ancora troppo poco - evidenzia lo studio - per compensare la pesante caduta dei profitti degli anni precedenti: nonostante la ripartenza, infatti, i margini lordi delle Pmi meridionali rimangono del 33% più bassi di quelli del 2007. Un gap profondo che richiederà anni per essere colmato». I debiti finanziari tornano a salire dopo un periodo di contrazione, segnale che la morsa del credit crunch si è ormai attenuata, ma sono più sostenibili rispetto al passato. Il processo di selezione favorito dalla crisi sembra, dunque, avere completato la propria azione. Si riduce sensibilmente il numero delle Pmi che hanno avviato procedure di chiusura: le imprese fallite nel Mezzogiorno, nel 2015, sono state, infatti, il 20,7% in meno rispetto all'anno precedente. E in calo sensibile sono anche le chiusure volontarie, che si avvicinano ai livelli pre-crisi, segno chiaro di un miglioramento delle aspettative degli imprenditori.



Mezzogiorno a macchia di leopardo

La ripartenza interessa, con livelli di intensità differenziati, le Pmi di tutte le regioni meridionali, trainate dalla Basilicata e Campania, che presentano incrementi di fatturato superiori alla media del Mezzogiorno e a quella nazionale. Più lento è il miglioramento nelle altre regioni. Mentre Pescara e Cagliari si distinguono per la forte propensione alla innovazione. A uscire dal mercato sono state in particolare le imprese con un grado di rischio economico finanziario elevato già nel 2007 (la presenza di imprese con un bilancio classificato come rischioso si è infatti ridotta dal 27,5% al 20,4%). Questo fenomeno è stato accompagnato da un aumento, sia in termini relativi sia in termini assoluti, del numero di Pmi con un bilancio classificato come “solvibile”: la ristrutturazione ha prodotto al Sud sistemi di Pmi meno numerosi, ma più solidi. Lo confermano la dinamica dei tassi di ingresso in sofferenza, in calo, e quella dei pagamenti, che migliora, anche se la lentezza della riduzione mostra che permangono significative differenze col resto del Paese (quasi 9 giorni in più).



Timidi ma significativi segnali dall’innovazione

Nel miglioramento del clima economico meridionale timidi ma significativi segnali vengono dall’innovazione. elementi chiave della rivoluzione 4.0. Attraverso un’analisi condotta sulle partecipazioni degli investitori specializzati in innovazione e una ricerca sui siti internet di startup e Pmi italiane, sono state identificate più di 3mila società che producono innovazione, in molti casi non iscritte ai registri ufficiali. Questo insieme di imprese impiega oltre 23mila addetti e produce ricavi per 3miliardi. Ancora poche, se paragonate con il resto d'Italia, ma posizionate in cluster dalle grandi potenzialità come il biotech, il software e internet of things, il settore mobile e quello dell'ecosostenibilità.



Le previsioni

Il Rapporto fotografa un sistema in cui prevalgono i segnali positivi che dovrebbero confermarsi anche nelle previsioni per i prossimi anni: secondo Confindustria e Cerved, infatti, nel 2017 e nel 2018 le prospettive delle imprese meridionali dovrebbero migliorare ancora, con fatturato e valore aggiunto che cresceranno a buoni ritmi e a tassi superiori rispetto a quelli del resto del Paese. Più contenuto il miglioramento del rapporto tra i debiti finanziari e il capitale netto, che è previsto attestarsi su valori sostanzialmente stabili ma di gran lunga ancora maggiori di quelli medi italiani nel loro complesso.



© Riproduzione riservata