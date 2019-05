Rai, Pitruzzella: forme più nette di separazione contabile

Modifiche alla bozza di convenzione prevedendo che «la predisposizione di una contabilità separata costituisca solo il livello minimo di garanzia, e che nei contratti di servizio sia possibile, se non necessario, definire (anche) forme più incisive di separazione, in linea con quanto già rilevato dall'Antitrust». È l’auspicio del presidente dell’Antitrust Giovanni Pitruzzella in audizione in Commissione di Vigilanza Rai, nell'ambito della definizione del parere sul rinnovo della concessione di servizio pubblico. Per Pitruzzella la condizione in cui Rai «si ritrova, con un'offerta televisiva al pubblico molto vasta e con una necessità inferiore di ricorso al mercato rispetto ai concorrenti nel mercato della televisione gratuita, potrebbe creare distorsioni sia nell'acquisizione dei contenuti di natura commerciale, che nell'offerta di spazi pubblicitari televisivi».

Definire servizio pubblico in dettaglio

Dal punto di vista degli obiettivi «anche in passato si è rilevata l'esigenza di definire con sufficiente dettaglio l'estensione del servizio pubblico, in considerazione del fatto che, anche ai sensi dello schema di convenzione, la Rai svolge sia attività pubblicistiche che attività prettamente commerciali. Definire chiaramente i contenuti del servizio pubblico costituisce un passo necessario anche per assicurare un'efficace separazione tra quest'ultimo e le attività commerciali». Pitruzzella vede con favore la possibilità che l'oggetto della concessione e la definizione della missione di servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale possa essere declinata con un elevato livello di dettaglio, e che nella convenzione si riconosca tale esigenza, che può essere eventualmente soddisfatta anche in sede di definizione del contratto di servizio».

