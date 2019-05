Sole 24 Ore, Fossa: aumento di capitale tra i 50 e i 70 milioni

«L'aumento di capitale lo stiamo definendo, sarà tra i 50 e i 70 milioni». Lo ha detto il presidente de Il Sole 24 Ore, Giorgio Fossa, in audizione alla Camera sulla situazione del Gruppo. «Il Sole 24 Ore - ha sottolineato - deve tornare al passato, questo vuol dire tornare ad essere sempre più un giornale specialistico».

Nell'audizione alla Camera davanti alle commissioni Finanze, Cultura e Attività produttive ha poi aggiunto: «I guai del Sole 24 Ore sono cominciati nel momento in cui qualcuno si è messo in testa che questo non doveva più essere, con tutto il rispetto, il giornale dei ragionieri, ma doveva diventare un giornale generalista; un giornale generalista non sarà mai Il Sole 24 Ore». E ha ricordato che «quando si riempivano, essendo specialistico, i tavoli dei ragionieri, dei commercialisti, degli avvocati e degli imprenditori, il Sole aveva dei risultati importanti».



Fossa ha quindi osservato che dopo «i grandi sprechi e grandi errori che sono stati fatti in questi ultimi anni, oggi siamo di fronte a una situazione tale che gli azionisti, a partire da Confindustria, devono fare la loro parte e sicuramente le banche ci dovranno guardare con attenzione, perchè ci dovranno, per un certo periodo di tempo dare una mano, e allora Il Sole potrà tornare forte, potrà dare i risultati come è previsto nel nostro piano, sennò non abbiamo grandi alternative, perché con i numeri che abbiamo ereditato è difficile uscire».

Tra i «tanti punti» che la società di auditing dovrà certificare per riportare trasparenza, figura, ha rivelato Fossa, anche la questione degli acquisti. «Siamo per la centralizzazione - ha detto - e abbiamo scoperto che questo in casa nostra non avveniva: il 40%, grossomodo, non avveniva attraverso le procedure». Il presidente del gruppo ha osservato al riguardo che «con tutto il rispetto dei tabaccai, neanche nella tabaccheria sotto casa si fanno acquisti senza chiedere due-tre preventivi, si fa nelle case di tutti, se si compra un divano».

Il Sole 24 Ore: Fossa, Gentili direttore ha capacità ed esperienza nel Gruppo

Voltiamo pagina

Quanto ai criteri adottati per la nomina del nuovo direttore Guido Gentili lo scorso 13 marzo, Fossa ha aggiunto «era già all'interno della società, si è optato su di lui, al di là delle capacità, soprattutto perché, avendo già svolto questo ruolo in passato all'interno del Gruppo, avevamo previsto che non ci sarebbero stati impatti negativi nella gestione quotidiana; lo aveva già fatto, e così è andata». E rispondendo a una domanda sulla eventuale 'influenza' esercitata dal precedente direttore, ha detto: «Oggi Napoletano è sostanzialmente fuori dal giornale, per cui voltiamo pagina».

Sole 24 Ore: Fossa, trovata situazione molto pesante

A novembre scorso «la situazione economica che abbiamo trovato era molto pesante» e fa riferimento ai risultati economici al 30 settembre 2016, comunicati dal precedente Cda l'11 novembre 2016, tra cui il risultato netto negativo di 61,6 milioni di euro ha aggiunto Fossa, ricordando di essere stato nominato presidente il 14 novembre scorso. Fossa ha premesso che «oggi potrò dirvi solo una parte», ossia di non poter esser esaustivo su tutti i punti, visto che

«le indagini della Procura di Milano e della Consob sono tuttora in corso», che si tratta di una società quotata e che «siamo in una fase di trattativa con il sistema bancario per vedere di chiudere il discorso relativo all'aumento di capitale».

Quanto all'eventualità di un'azione di responsabilità verso gli ex amministratori, «se ci sono le condizioni sicuramente». «Mi dispiace, ma non potremo fare altro, perché io devo in primis salvare la società, salvare le persone che vi lavorano e tutelare gli attuali amministratori» ha chiarito Fossa.

Sole 24 Ore: Fossa, secondo me non necessaria quota Confindustria al 67%

«Secondo me, non è necessario che Confindustria rimanga al 67%» ha detto il presidente de Il Sole 24 Ore Fossa interpellato circa la possibilità di riduzione della quota del primo azionista nel gruppo editoriale. «Più scendiamo - ha osservato nel corso di un'audizione alla Camera - e più il giornale è contendibile; forse facciamo l'interesse della società per come la vedo io, perché se volevi tenerti l'80-90% facevi a meno di quotarti».

Sole 24 Ore: Fossa, esuberi cercheremo di non lasciare nessuno per strada

«Cercheremo, nei limiti del possibile, di non lasciare nessuno in mezzo alla strada». Il presidente de Il Sole 24 Ore, Giorgio Fossa, ha risposto così in un'audizione alla Camera, a una domanda sulla riduzione di personale annunciata al mercato nell'ambito della presentazione del piano industriale del gruppo editoriale. «Abbiamo aperto, e andremo avanti nei prossimi giorni - ha affermato - il tavolo con i sindacati. Non so dire oggi quanti saranno, utilizzeremo tutti gli strumenti previsti dalla legge». Quanto alla riduzione degli addetti, ha aggiunto, «cercheremo di farla in maniera il più indolore possibile, nel rispetto di tutti». E ha segnalato: «Nel nostro piano abbiamo accantonato una cifra significativa anche per accompagnare queste uscite».

