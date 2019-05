Alfano: sostegno a Gentiloni, purché non viri a sinistra

«Il governo Gentiloni, finché non fa virate a sinistra insostenibili è un governo che va sostenuto e che vogliamo portare avanti». Così il ministro degli Esteri Angelino Alfano, intervistato su Rtl. Per questo «invitiamo Gentiloni a difendere tutte le conquiste riformatrici questi anni. Noi garantiamo il sostegno al governo ma ci distinguiamo da una sinistra che vuole fare marcia indietro su riforme importanti».

La “questione” voucher

«Noi abbiamo posto ad esempio un tema importante come i voucher - ha proseguito Alfano - impiegati a milioni durante il loro funzionamento, un servizio ormai in uso da tanti anni e abbiamo così risparmiato un referendum che costava centinaia di milioni all'Italia. Questo non significa essere d'accordo con la sinistra dell'indietro tutta che dice solo no, noi abbiamo detto “introduciamo immediatamente nuove regole che consentano agli imprenditori di assumere e ai lavoratori di non dover ricorrere al nero”». Secondo il ministro dunque «il governo Gentiloni, finché non fa virate a sinistra insostenibili, è un governo da portare avanti, ma di certo se dobbiamo passare un anno a seguire la

Cgil o la sinistra dell'indietro tutta», il discorso cambia.

Ragionando in vista delle prossime elezioni Alfano dice poi che «la legge elettorale non chiama alleanze, noi del resto siamo distinti sia dalla destra di Salvini che vuole uscire dall'Ue, sia dalla sinistra dell'indietro tutta, andremo da soli». Alternativa popolare punta a un piano-fisco all'americana per contrastare l'evasione, un progetto sui salari, un programma molto serio. Visto che nessuno avrà la maggioranza, saremo dopo se necessario in una maggioranza che rispetti queste priorità».

Agenzia farmaco partita dura, Milano pronta

Quella sull'agenzia europea del farmaco «sarà una partita molto dura perché ci sono almeno una dozzina di grandi città Ue candidate, noi siamo in partita per ottenerla per Milano» e «sono in partenza per Londra con il ministro Padoan anche per lavorare su questa candidatura». Il ministro degli esteri Angelino Alfano riflette sulle “opportunità” che possono nascere dalla Brexit, prima fra

tutte il trasferimento, appunto, dell'agenzia europea del farmaco a Milano.

«Milano non è candidata solo per questo, ma per un ventaglio più grande di possibili nostre acquisizioni, quartieri interi di società che possono trasferirsi a Milano». Nella città, del resto, «ci sono già tremila compagnie multinazionali con 300mila impiegati». Non solo, La Metro di Milano «è efficiente come quella di Londra e non costa come quella di Londra, i manager avrebbero servizi sanitari e istruzione per i loro bambini che nulla hanno da invidiare a Londra».

