Giacomelli: «Via alla sperimentazione del 5G in 5 città italiane»

«L’Italia non vuole più restare all’inseguimento degli altri paesi europei: così avvieremo quest’anno la sperimentazione del 5G in cinque città italiane (tra cui Milano, Matera e L’Aquila), e non in una sola come negli altri paesi Ue. Antonello Giacomelli, sottosegretario alle comunicazioni, lancia la sfida al convegno organizzato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: le frequenze per la sperimentazione saranno assegnate gratuitamente agli operatori ma a determinate condizioni, quelle della qualità del progetto e del collegamento con la realtà nazionale. Il governo italiano ha deciso di fare dell’Italia «non solo un mercato per i servizi con il nuovo standard ma un luogo di progettazione di servizi in 5G condivisibili in Europa», aggiunge Giacomelli.



Dalla sanità all’auto senza guidatore

La rivoluzione del 5G sta nei cosiddetti servizi o applicazioni “verticali” offerti a cittadini, comunità e aziende, dalla sanità a distanza alle auto senza guidatore sino all’Internet delle cose (Iot), con il comando a distanza di apparecchi domestici e non, come i droni. Non a caso Giacomelli ipotizza «servizi intelligenti per la mobilità cittadina e servizi alla persona e, non ultimo, il 5G applicato alla valorizzazione del patrimonio culturale non pensando solo al turismo, grazie alla realtà aumentata. Al prossimo G7 l'Italia proporrà la digitalizzazione del patrimonio culturale dell'umanità».



Il problema delle frequenze

Restano diversi problemi aperti prima di avere, dal 2019, le reti in 5G a regime- dopo la sperimentazione - a cominciare dall'assegnazione delle frequenze, quelle dalla banda 700, dove oggi operano le televisioni e la banda C, 3.4-3.8 , dove la Rai utilizza i suoi ponti radio. Le aziende presenti hanno chiesto al regolatore, a Giacomelli e all’Agcom, di dire quando e a quali condizioni saranno messe a disposizioni tali frequenze. Il sottosegretario ha escluso una «monetizzazione immediata», facendo capire che l’Italia non intende seguire quanto fatto da Francia e Germania che hanno effettuato già l’asta per la banda 700 a frequenze ancora occupate dalle tv. Frequenze che saranno liberate secondo una road map già deliberata dai due paesi, il contrario dell’Italia, dove non c'è ancora alcun piano per la liberazione della banda 700: c’è tempo sino al giugno 2018, a patto di fare gli accordi con i paesi confinanti entro la fine di quest’anno). Il futuro della mobilità, il 5G, sarà probabilmente deciso nella prossima legislatura.

