«Tentata irruzione»: la Camera sospende per due settimane 36 deputati M5S

Pugno duro della Camera contro i deputati M5S che la settimana scorsa tentarono di fare irruzione nelle stanze dove si riuniva l'Ufficio di presidenza mentre si votavano le delibere sulle pensioni dei parlamentari. Nel mirino anche le successive proteste in Aula del gruppo M5s, causa dello stop dei lavori e del Question time con i ministri in diretta tv. La sanzione disciplinare adottata oggi dal vertice amministrativo di Montecitorio è quella della sospensione.

In alcuni casi interdizione fino a 27 giorni

Si va dai 15 giorni di stop per 36 deputati coinvolti nella tentata irruzione nella Biblioteca della Presidenza (tra questi Alessandro Di Battista, Giuseppe Bresca, Massimo De Rosa, unico che riuscì ad entrare, e Danilo Toninelli), ai 10 o 12 giorni assegnati complessivamente ad altri 29 deputati M5S, “animatori” delle dure proteste in Aula. Censurata in particolare l’esposizione di cartelli di protesta sotto il banco della presidenza dell'Assemblea. In alcuni casi (Sorial, Vacca, L'Abbate, ad esempio), i deputati sanzionati sono stati ritenuti responsabili sia dell’”assedio” alla presidenza della Camera che delle proteste in Aula: per loro i giorni di interdizione totale arrivano quindi a 27.

Le proteste per la deliberazione sulle pensioni dei parlamentari

I fatti all'origine della sanzione (che provocarono anche il ferimento di 4 assistenti costretti a ricorrere a cure mediche) risalgono al pomeriggio del 22 marzo scorso, segnato dalla durissima bagarre messa in scena dai deputati grillini (nei locali dove si riuniva l’Ufficio di presidenza della Camera, poi in Aula e in piazza Montecitorio) per protesta contro le decisioni dell'organo di vertice della Camera sulle pensioni e i vitalizi dei parlamentari. Un crescendo di accuse e polemiche con tanto di sospensione (prima volta in assoluto) della diretta Rai che ogni mercoledì trasmette il Question time con i ministri. Uno scontro senza precedenti, culminato in un duro scambio verbale tra i grillini e la presidente della Camera. In una nota seguita al confronto con il Movimento Laura Boldrini arrivò a parlare di «comportamento inaccettabile» da parte di alcuni esponenti grillini.

Calendario in tre fasi per le sospensioni

Le sanzioni contro i 42 deputati grillini complessivamente sospesi dai lavori parlamentari si applicheranno secondo un calendario in tre fasi: dal 6 aprile, dal 17 maggio, e dal 22 giugno. Il 4 aprile, giorno in cui il ddl in materia di biotestamento approda in Aula nessuno dei deputati pentastellati risulterà sospeso. Questa mattina il Movimento 5 Stelle aveva fatto appello affinché tutti i suoi deputati potessero restare in Aula per la ripresa dell’esame del ddl. Le misure disciplinari adottate oggi sono state votate da tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza ad eccezione del pentastellato Riccardo Fraccaro e con gli altri due membri M5S assenti.

