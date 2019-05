Calenda: dazi Usa non sono inizio guerra commerciale, ma vanno monitorati

Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, entra sul tema dazi tra Stati Uniti e Unione europea, sottolineando i pericoli di uno scontro commerciale, ma spegando anche che per ora le conseguenze sono limitate. «Qualunque scontro commerciale tra Usa ed Europa è pericoloso, non solo per le nostre economie ma anche per la tenuta della governance della globalizzazione e rischia di avere l'effetto opposto a ciò che i cittadini ci chiedono, cioè di riequilibrarla, cioè di proteggere noi che abbiamo standard molto elevati e siamo in economie di mercato da chi fa concorrenza sleale», ha sottolineato infatti Calenda a margine del B7 Italy, riunione delle associazioni imprenditoriali dei Paesi del G7.

A chi gli chiedeva se è l'inizio di una guerra commerciale con gli Usa, Calenda ha risposto: «Le conseguenze sono molto perimetrate, non è l'inizio di una guerra commerciale che non farebbe bene a nessuno però sarebbe un segnale negativo perché di tutto abbiamo bisogno tranne che di fare provvedimenti che, magari hanno pure un valore relativo, ma hanno il senso simbolico di una divisione, in un momento in cui l'Occidente deve stare insieme per proteggere i propri cittadini dalla concorrenza sleale e non per iniziare dispute commerciali tra di noi in un momento in cui invece si stava andando avanti in un negoziato importante».

Sangalli (Confcommercio): dazi grave danno per tutti



«Da eredi della tradizione dei mercanti italiani e di Marco Polo, crediamo fortemente nel principio della libertà del commercio e della forza della qualità del Made in Italy. I dazi rappresentano un grave danno tanto per chi li impone, quanto per chi li subisce. Mi preoccupano e mi auguro che siano solo un annuncio». Cosi' Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulla possibilità che gli Stati Uniti impongano dazi al 100% su alcuni prodotti europei. Sangalli ha parlato a margine del 18esimo forum organizzato da Confcommercio, con la collaborazione di Ambrosetti, a Cernobbio.

