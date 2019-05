Def, Speranza: «Noi contro avventure, ma no a misure che aumentano tensioni»

«Il Pd è diventato Pdr, partito personale e pigliatutto, con dentro tutto e il contrario di tutto. Non mi meravigliano alleanze strane, arriverà presto l'alleanza con Silvio Berlusconi alla quale diciamo di no». Toni ruvidi e diretti quelli usati da Roberto Speranza, aprendo questa mattina a Napoli la prima assemblea nazionale del Movimento democratico e progressista. Parlando del Def che sarà varato dal Governo nelle prossime settimane l'ex capogruppo Pd della Camera diventato il capofila dei fuoriusciti bersaniani ha garantito un atteggiamento responsabile («siamo contro le avventure») ma si è anche detto indisponibile «a sostenere misure che aumentino le diseguaglianze e aumentino le tensioni che già ci sono nel Paese».

«Basta illusioni e bugie, serve sobrietà»

«Noi ci siamo - ha aggiunto rivolgendosi alla platea dei Ccomitati promotori di Articolo 1-Mdp dal palco della Stazione marittima - se si rimette al centro finalmente la questione sociale, la nostra ossessione sarà creare nuovo e buon lavoro». Quindi «basta con la politica dell'arroganza: siamo qui per ricucire fratture. C'è una parola chiave che voglio mettere in premessa, è la parola verità, non se ne può più. Basta balle, racconti impossibili, promesse che non si possono mantenere. Basta illusioni, noi non ne faremo mai, serve sobrietà, umiltà e verità. E la prima verità riguarda il nostro Paese, dobbiamo dirci la verità su come sta l'Italia oggi».

«Il 25 aprile tutti a Milano a testa alta»

Speranza ha dato quindi appuntamento per il 25 aprile a Milano, facendo dell’anniversario della Liberazione, della Resistenza e dell'antifascismo «le bandiere della nostra entità politica». «Andiamo tutti a Milano a testa alta con orgoglio», ha spiegato, «e poi dal primo maggio ciascun cittadino italiano che ha voglia di far parte di questa storia può diventare costituente del nostro soggetto: il messaggio non sarà “iscriviti” ma diventa costituente che è molto più impegnativo». In un passaggio dedicato all'ex sindaco di Milano Speranza si è poi rivolto a Giuliano Pisapia: «Questa è casa tua, questa è anche casa tua perché l'obiettivo che abbiamo è lo stesso e riguarda la possibilità che l'Italia riparta con un centrosinistra ampio. Se quello è l'orizzonte io sono convinto che le nostre strade si incontreranno molto presto».

Bersani: «Nelle alleanze preferisco il centrosinistra»

A conferma dell’orientamento del nuovo partito, favorevole alla costruzione di un centrosinistra «ampio» aperto in particolare ai nuovi movimenti come quello guidato da Pisapia, le parole di Pierluigi Bersani, “anima” di Mdp. «Nelle alleanze io preferisco il centrosinistra. Poi parlo con tutti. I Cinque stelle facciano quello che vogliono, se vogliono stare sempre soli lo facciano, io sono disposto a discutere. Se loro non sono disposti va bene così», ha sottolineato infatti l’ex segretario del Pd a margine dell’assemblea partenopea, attenuando un poco la sua apertura ai grillini di qualche giorno fa. Dialogo con tutti, dunque, ma senza sfociare necessariamente nelel larghe intese. Per Bersani «questa idea di mettere insieme tutti quelli per bene contro i barbari, vuol dire preparare un'autostrada ai barbari». “L'unico modo per fermare i barbari è che ciascuno tiri su le sue bandiere, il centrosinistra deve fare il centrosinistra e avere forze di centrosinistra in condizioni di governare».

© Riproduzione riservata