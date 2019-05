Gentiloni: ricostruzione post sisma priorità assoluta. No a guerra dei dazi

«Oggi confermo, e si vedrà con l'approvazione del Def, che l'impegno per il terremoto è una priorità assoluta e l'affronteremo con l'impegno e le risorse

necessarie». Nel giorno in cui un gruppo di cittadini terremotati del Centro Italia hanno protestato per i ritardi della ricostruzione manifestando nei pressi di Montecitorio il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sceglie il Forum di Confcommercio che si chiude oggi a Cernobbio, sul lago di Como, per ribadire l’impegno dell’Esecutivo per far ripartire le zone colpite dal sisma.

In decreto sicurezza nessun «profilo illiberale»

Ma i problemi non riguardano solo questa porzione del territorio nazionale: per questo, spiega il premier, «cerchiamo di rassicurare» l’intera società italiana «attraversata da dubbi e paure». E rassicurare vuol dire « prendersi cura» e «far capire che si cerca di affrontare» i problemi senza «accarezzare» le paure. Tra queste, una delle più diffuse è la paura degli immigrati, troppo spesso percepiti come estranei, un pericolo per le nostre comunità. «Abbiamo il diritto di avere un Paese in cui le città sono luoghi dove ci si sente protetti», sottolinea il premier alla platesa dei commercianti, difendendo dalle accuse di presunti «profili illiberali» il decreto legge sulla sicurezza urbana appena approvato in prima lettura dal Senato. «Non è così - ha sottolineato - non sarebbe stato approvato dal mio governo o firmato dal presidente della Repubblica».

Dazi, no a guerra con Usa. Ripresa possibile solo grazie a consumi interni

Tra i temi del Forum, imposto dalla cronaca degli ultimi giorni, anche i timori per le ripercussioni sulla nostra economia della guerra dei dazi Washington-Bruxelles appena innescata dal presidente Usa Donald Trump. Tra gli obiettivi del prossimo G7 in programma a Taormina ci sono «la coesione e non certo la guerra commerciale» fra le sette maggiori nazioni con un libero mercato e la “coerenza dei principi», ha chiarito Gentiloni. Noi - ha detto - «non alimentiamo i confitti e lavoreremo per vla coesione su queste grandi economie». Occorre «puntare sugli scambi e sulla qualità senza frontiere dei nostri prodotti». D'altronde «il nostro export può fare miracoli», e «sono convinto che la qualità non abbia frontiere». Per questo Gentiloni invita a non vedere la minaccia di dazi come «un incubo incombente», anche se «solo l'aumento della domanda interna può riuscire a garantire la ripresa economica».

© Riproduzione riservata