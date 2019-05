Shopping nei giorni di festa, ecco le regole nei Paesi europei

Tutti in ordine sparso sullo shopping nei festivi. Nell’Unione europea le norme comunitarie lasciano libertà ai vari Stati membri sulle aperture dei negozi nei giorni di festa, a partire dalla domenica. L’unico vincolo, contenuto nella direttiva europea sull’orario di lavoro (2003/88/EC), è quello di concedere al dipendente un giorno di riposo dopo sei di impiego, che però non necessariamente deve cadere in un festivo. Vediamo qual è la situazione nei maggiori Paesi europei.

In Germania, le antiche norme restrittive della legge sulle chiusure dei negozi (la Ladenschlussgesetz introdotta nel 1956) sono state consegnate alla storia: dal 2013 sono i singoli Land a decidere il numero dei giorni festivi annuali in cui è consentita l'apertura. Esistono comunque fior di deroghe: a Berlino, per esempio, gli esercizi commerciali vicini alle principali stazioni ferroviarie o della metropolitana possono restare aperti tutto l’anno.

In Francia la normativa è più complessa. In generale non è permessa l’apertura nei festivi, ma esiste un’autentica valanga di deroghe, che comprendono non solo le aree metropolitane di Parigi, Marsiglia e Lille, ma anche altre cinquecento città grandi e piccole dichiarate “turistiche”, come Nizza, Le Havre, Bordeaux e così via. Le numerosi eccezioni peraltro non fanno una regola: nel 2008 Ikea - che teneva i suoi ipermercati aperti ovunque nei festivi - venne multata di 450mila euro in base a una legge del 1906.

In Gran Bretagna la situazione è ancora più articolata. Dopo il fallimento di un tentativo di liberalizzazione condotto da Margaret Thatcher nel 1986, in Inghilterra e Galles le aperture domenicali sono state proibite fino al 1994, ma solo teoricamente perché la legge veniva allegramente ignorata da alcune catene retail che preferivano pagare multe piuttosto che tenere chiuso (guadagnandoci comunque). Dal 1994 il Sunday Trading Act ha permesso l’apertura domenicale a negozi con superfici superiori ai 280 metri quadrati, mentre per i giorni di Pasqua e Natale i vincoli restano maggiori. In Scozia le aperture variano moltissimo a seconda delle zone, mentre nell’Irlanda del Nord le pressioni della Chiesa cattolica hanno per ora contribuito a frenare lo shopping festivo.

La Spagna ha liberalizzato lo shopping domenicale già negli anni Ottanta, con le comunità autonome (come la Catalogna) che decidono per conto loro. La regola generale è di consentire l’apertura una domenica al mese - spesso la prima - con l’eccezione del mese di dicembre, periodo franco per via dello shopping natalizio. Ma anche qui esistono fior di deroghe, soprattutto nelle zone dichiarate turistiche, per cui è facilissimo trovare un po’ dappertutto negozi aperti nei festivi, anche di notte.

IL CONFRONTO EUROPEO

Le aperture domenicali dei negozi in Europa

Nazione Lunedì -venerdì Sabato Domenica Austria 6:00-21:00

6:00-18:00 Chiuso.

Eccezioni previste per le aree turistiche Belgio 6:00-20:00;

6:00-21:00 se precedente

a un giorno festivo 6:00-20:00;

6:00-21:00 se successivo

a un giorno festivo Chiuso a meno che il rivenditore non scelga un giorno di chiusura alternativo.

In tal caso:

1) Negozi al dettaglio 8:00-12:00;

2) Negozi di mobili e giardinaggio

6:00-20:00 (40 domeniche all'anno);

3) Catene alimentari con meno di cinque impiegati, macellai, fornai, edicole, tabaccai, fioristi, stazioni di servizio

6:00-20:00.

Eccezioni per aree turistiche Bulgaria Nessuna restrizione Nessuna restrizione

(tipicamente 10:00-17:00) Nessuna restrizione Croazia Nessuna restrizione Nessuna restrizione Nessuna restrizione Cipro Dal 1° novembre al 31 marzo:

5:00-19:30 (mercoledì 15:00).

Dal 1° aprile al 31 ottobre

5:00-20:00 (mercoledì 15:00) Dal 1° novembre al 31 marzo:

5:00-19:00.

Dal 1° aprile al 31 ottobre:

5:00-19:30.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre nessuna restrizione per panetterie, pasticcerie

e minimarket Chiuso.

Eccezioni per le aree turistiche previste

e regolate dal Consiglio dei ministri. Nesssuna restrizione per panetterie, pasticcerie e minimarket Repubblica Ceca Nessuna restrizione Nessuna restrizione Aperture proebite durante le maggiori festività Danimarca Nessuna restrizione Nessuna restrizione Nessuna restrizione per le apeture domenicali.

Durante le maggiori festività (Natale, Capodanno etc) i negozi devono chiudere entro le 15:00 Estonia Nessuna restrizione

Nessuna restrizione

Nessuna restrizione

Finlandia Nessuna restrizione

Nessuna restrizione

Nessuna restrizione

Francia Nessuna restrizione Nessuna restrizione Vige il principio del riposo domenicale

per dipendenti.

Solo i negozi detenuti dai proprietari possono liberalmente rimanere aperti. Eccezioni previste:

1) Negozi alimentari.

Il riposo domenicale è concesso a partire dalle 13:00. I dipendenti che lavorano

per i negozi più grandi di 400 m², la remunerazione è aumentato del 30%;

2) Negozi non alimentari. Possibilità

di apertura previa decisione del sindaco. Remunerazione doppia Germania Nessuna restrizione.

Eccezione:

1) Renania-Palatinato e Sassonia 6:00-22:00;

2) Saarland e Baviera

06:00-20:00 Nessuna restrizione.

Eccezione:

1) Meclemburgo-Pomerania Anteriore

00:00-22:00;

2) Renania-Palatinato

06:00-22:00;

3) Baviera e Saarland

06:00-20:00;

4) Sassonia-Anhalt e Turingia

00:00-20:00 Chiuso.

Eccezioni previste per panetterie, fiorai, giornalai, negozi per la casa, musei, stazioni ferroviarie, stazioni di servizio, aeroporti e luoghi di pellegrinaggio Grecia 05:00-21:00 05:00-20:00 Chiuso.

Eccezioni previste per negozi alimentari, fioristi, negozi di antiquariato, stazioni

di servizio Ungheria Nessuna restrizione Nessuna restrizione Nessuna restrizione Irlanda Nessuna restrizione

Nessuna restrizione

Nessuna restrizione

Italia Nessuna restrizione

Nessuna restrizione

Nessuna restrizione

Lettonia Nessuna restrizione

Nessuna restrizione

Nessuna restrizione

Lituania Nessuna restrizione

Nessuna restrizione

Nessuna restrizione

Lussemburgo 06:00-20:00

Una volta a settimana l'orario

può essere esteso di un'ora 06:00-19:00 06:00-13:00

Orario prolungato per panetterie, macellerie, pasticcerie, chioschi e negozi

di souvenir 06:00-18:00 Malta Dall'8 gennaio al 31 ottobre

04:00-19:00.

Dal 1° novembre al 7 gennaio

04:00-22:00 Dall'8 gennaio al 31 ottobre

04:00-20:00.

Dal 1° novembre al 7 gennaio

04:00-22:00 I negozi sono autorizzati ad aprire

la domenica a patto che restino chiusi

un altro giorno della settimana.

I lavoratori non possono essere obbligati

a lavorare la domenica a meno che questo non sia esplicitamente previsto nel contratto di lavoro Paesi Bassi 06:00-22:00 06:00-22:00 Chiuso.

Le autorità locali possono autorizzare aperture domenicali

Negozi in stazioni di servizio, del treno, aeroporti e ospedali hanno orari flessibili Polonia Nessuna restrizione Nessuna restrizione Nessuna restrizione (15 date di festa nazionale con chiusura obbligatoria) Portogallo Nessuna restrizione Nessuna restrizione Nessuna restrizione Romania Nessuna restrizione

(tipicamente 07:30-21:00) Nessuna restrizione

(tipicamente 07:30-21:00) Nessuna restrizione

(tipicamente 08:00-19:00) Slovacchia Nessuna restrizione Nessuna restrizione Nessuna restrizione Slovenia Nessuna restrizione Nessuna restrizione Nessuna restrizione Spagna Ciascuna Comunità autonoma stabilisce il numero totale di ore

di lavoro settimanali (da lunedì

al sabato).

Possiedono invece orari liberi:

negozi sotto i 300m², pasticcerie, panetterie, piatti giornalai, stazioni

di servizio, fiorai, negozi che operano in ferrovie, porti, aeroporti, minimarket e negozi in località turistiche Ciascuna Comunità autonoma stabilisce il numero totale di ore

di lavoro settimanali ( da lunedì

al sabato).

Possiedono invece orari liberi:

negozi sotto i 300m², pasticcerie, panetterie, piatti giornalai, stazioni

di servizio, fiorai, negozi che operano

in ferrovie, porti, aeroporti, minimarket e negozi in località turistiche Ciascuna Comunità autonoma stabilisce

il numero totale di domeniche di lavoro annuali autorizzate.

La maggioranza delle Comunità autonome stabilisce 10 domeniche/feste nazionali

di apertura Svezia Nessuna restrizione Nessuna restrizione Nessuna restrizione Regno Unito Nessuna restrizione Nessuna restrizione Scozia:

nessuno restrizione

Inghilterra e Galles:

1) nessuna restrizione per negozi più piccoli di 280m²;

2) 10:00-18:00 per i negozi più grandi

di 280 m²

Irlanda del Nord:

1) Nessuna restrizione per i negozi più piccoli di 280 m²;

2) 13:00-18:00 per negozi più grandi

di 280m² Fonte: Istituto Bruno Leoni





