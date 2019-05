Camorra connection a Milano: la Dia sequestra ristorante a due passi dal Duomo

I sigilli sono scattati stamattina all'alba. Al ristorante milanese “Donna Sophia dal 1931”, in centro vicino al Duomo. Nella sala ricevimenti ”Villa delle Ninfe” a Pozzuoli. In sei società e 24 immobili, tra terreni e appartamenti: da Napoli a Milano, patrimoni di camorra per oltre 20 milioni di euro. Sequestrati dal centro operativo Dia di Napoli in esecuzione dell'attività disposta, in base alla normativa antimafia, dalla sezione Misure di prevenzione del tribunale partenopeo, presieduta da Giovanna Ceppaluni, su proposta del direttore della Dia Nunzio Ferla.

“Villa delle Ninfe”

Il filo conduttore è soprattutto uno: riciclaggio di proventi illeciti. Gli agenti della Dia napoletana, al comando di Giuseppe Linares, colpiscono i beni di Bruno, Salvatore e Assunta Potenza, imprenditori criminali napoletani. Fino agli anni '90 del secolo scorso in affari con il contrabbando. Poi le loro imprese malavitose puntano su usura e investimenti nei locali pubblici. Un classico del genere.

Dalle sigarette ai ristoranti

Non è bastata, dunque, l'operazione della Dia del 2011, sempre contro i fratelli Potenza. Colpì anche il capostipite, Mario detto “'o chiacchierone”, titolare di una pensione sociale Inps e un'altra di invalidità civile: peccato che in casa gli agenti gli trovarono otto milioni in banconote. Le nuove indagini chiuse oggi scoprono, tra l'altro, il reimpiego dei proventi illeciti in una lunga serie di attività di ristorazione sul lungomare di via Caracciolo e nel quartiere Chiaia a Napoli. Questi affari criminosi, tra l'altro, per la Dia sono riferibili anche a Salvatore Lo Russo, al vertice di una grossa famiglia di camorra, oggi collaboratore di giustizia.

Denaro sporco fino in Svizzera

La montagna di fondi illeciti accumulata dai Potenza - frutto del contrabbando prima e poi dell'usura e di altri affari criminali - viene così ripulita in appartamenti, locali commerciali, società di compravendita immobiliare e di scommesse sportive. Non basta: è troppo forte, irresistibile, la tentazione di depositare i soldi in banca. I Potenza così pensano che la Svizzera sia ancora un'area franca per i controlli bancari. Scatta invece una rogatoria internazionale: l'esito è positivo e le operazioni giudiziarie si estendono all'istituto bancario BSI Bank di Lugano. Anche quelle somme ora sono bloccate. I Potenza, ancora una volta, non l'hanno fatta franca.

Assunta Potenza ha tentato in mattinata di trasferire 450mila euro

E verso mezzogiorno, durante le operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti Dia al comando di Giuseppe Linares hanno scoperto che in mattinata Assunta Potenza aveva cercato di trasferire 450mila euro presenti in un suo conto presso Banca Generali a Trieste a un altro soggetto. Il disperato tentativo della Potenza è andato a vuoto: il conto era già bloccato.

