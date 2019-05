Il Papa nelle zone terremotate dell’Emilia: «Recuperare centri storici, luoghi di memoria»

«Nel mistero della sofferenza» Gesù «ci offre l'esempio di come comportarci: non fugge la sofferenza, che appartiene a questa vita, ma non si fa imprigionare dal pessimismo». Sono le parole usate questa mattina dal Papa per rivolgersi durante la Messa ad una folla di oltre 70mila fedeli riuniti in piazza dei Martiri davanti alla Cattedrale di Carpi, primo appuntamento della visita pastorale del Pontefice in Emilia a cinque anni dal terremoto. Nel pomeriggio il Papa si è trasferito in auto a Mirandola, altro centro terremotato della Bassa Modenese, dove si è incontrato con i familiari delle vittime. «Molto è stato fatto nell'opera della ricostruzione ma è quanto mai importante un deciso impegno per recuperare anche i centri storici: essi sono i luoghi della memoria storica e sono spazi indispensabili della vita sociale ed ecclesiale», ha sottolineato il Papa.

«Non mancherà buona volontà» per completare lavori ricostruzione

Il Pontefice, reduce da una visita al Duomo locale, tuttora inagibile, si è detto «certo che non mancherà la buona volontà, da parte di tutti gli attori coinvolti, affinché sia assicurata la rapida realizzazione di questi necessari lavori, per il bene comune». «Davanti al vostro Duomo, luogo simbolo della fede e della tradizione di questo territorio e gravemente lesionato dal sisma, elevo con voi al Signore una fervente preghiera per le vittime del terremoto, per i loro familiari e per quanti tuttora vivono in situazioni precarie. Il Signore faccia sentire a ciascuno il suo sostegno!», ha poi concluso. Parlando a braccio, Francesco ha quindi ringraziato i presenti (tra cui i familiari delle 28 vittime del sisma di cinque anni fa) per «l'esempio che avete dato a tutta l'umanità, l'esempio di

coraggio, di andare avanti, di dignità».

L’invito a non cedere «alla logica inutile e inconcludente della paura»

Nel corso dell’omelia pronunciata durante la messa di questa mattina il Papa ha ricordato invece aui fedeli che «si può stare dalla parte del sepolcro oppure dalla parte di Gesù», riferendosi commentando il Vangelo sulla resurrezione di Lazzaro. «C'è chi si lascia chiudere nella tristezza e chi si apre alla speranza. C'è chi resta intrappolato nelle macerie della vita e chi, come voi, con l'aiuto di Dio solleva le macerie e ricostruisce con paziente speranza». Ai fedeli, il Papa ha quindi rinnovato l’invito a non farsi afferrare «dalla tentazione di rimanere soli e sfiduciati a piangerci addosso per quello che ci succede; non cediamo alla logica inutile e inconcludente della paura, al ripetere rassegnato che va tutto male e niente è più come una volta. Questa è l'atmosfera del sepolcro; il Signore desidera invece aprire la via della vita, quella dell'incontro con Lui, della fiducia in Lui, della risurrezione del cuore».

La preghiera per le vittime in Colombia

Al termine della messa, durante la recita dell’Angelus, Francesco ha poi ricordato il dramma delle vittime della valanga di fango che ha funestato la Colombia. «Sono profondamente addolorato per la tragedia che ha colpito la Colombia, dove una gigantesca valanga di fango, causata da pioggia torrenziale, ha investito la città di Mocoa, provocando numerosi morti e feriti», ha detto il Papa, invitando i fedeli a pregare per le vittime. Terminata la celebrazione, Francesco ha invocato la benedizione sui fedeli e sulle prime pietre - poste ai piedi della pedana-presbiterio - di quattro edifici della Diocesi di Carpi che saranno costruiti ex novo. Si tratta della chiesa nuova di Sant'Agata di Cibeno a Carpi, della “Cittadella della carità” a Carpi, del Centro di spiritualità a Sant'Antonio in Mercadello di Novi di Modena e della struttura polivalente di San Martino Carano di Mirandola.

© Riproduzione riservata