Juve, pari scudetto. Donnarumma, papera da campione

Napoli fischia, Kedira segna. La partita clou della trentesima giornata di Serie A,che la Juve potrebbe ancheperdere senza che nulla cambi per la lotta scudetto, si potrebbe riassumere con questo poche parole: i tifosi partenopei accolgono il Pipita con una roboante (e largamente prevista) bordata di fischi, la Juventus risponde mandando in rete il vero uomo chiave di questa stagione. Il tedesco, preso per sostituire Pirlo con una qualità leggermente inferiore (ma di poco…) e una montagna di muscoli in più, sta vivendo non solo un ottimo periodo di forma, ma soprattutto e finalmente un intero anno senza continui stop per infortunio. Ed è proprio lui che ha dato finora solidità alla Vecchia Signora, dettando i tempi della fase difensiva e rilanciando l'azione a partire dalla propria metà campo, senza trascurare incursioni in attacco come quelle di questa sera: pallone scambiato con Pjanic e tiro infilato sotto il braccio di un incolpevole Rafael.



Il Napoli prova a reagire e in più di una occasione arriva al tiro senza impensierire Buffon. Il momento più pericoloso arriva per un errore di Chiellini che sbaglia un rinvio e serve Allan. Un regalo simile contro il Barcellona non verrebbe perdonato, e purtroppo per i tifosi bianconeri Chiellini non è nuovo a imprese di questo genere.



Se le partite di calcio fossero decise da un giuria si potrebbe dire che il Napoli avrebbe meritato di pareggiare, avendo di fronte una Juventus quantomeno preoccupante in chiave Champions. Ma decidono i gol e quindi… Del resto che per il nostro campionato, indipendentemente dal risultato di questa sera, basti

una Juve a mezza forza, lo si dice da inizio anno.



La ripresa vede il pareggio di Hamsik al 60esimo minuto, meritato, con una Juventus che appare in difficoltà anche dal punto di vista fisico. Il Napoli centra pure un palo quattro minuti dopo, con Mertens. E accende la curiosità per lo scontro che si vedrà in replica, mercoledì sera, valevole per la Coppa Italia. Il pareggio che chiude la gara è probabilmente un po' stretto per il Napoli, ma conferma che basta una Juventus in mediocri condizioni per tenere testa anche se a fatica alle rivali più dirette. In sintesi, quasi 50 minuti di catenaccio juventino, nel senso meno nobile del termine. A basta e avanza per continuare il cammino verso il sesto scudetto consecutivo.



Il risultato non toglie nulla alla Vecchia Signora in chiave scudetto, perché sei punti di vantaggio sulla Roma sono un ottimo bottino, anche considerando che lo scontro diretto del girone di ritorno si giocherà all'Olimpico in casa dei giallorossi. Toglie invece molto al Napoli, che settimana prossima dovrà far visita alla Lazio: in caso di vittoria laziale gli uomini di Sarri si ritroverebbero con un solo punto da difendere nella lotta per la terza posizione che qualifica ai preliminari di Champions.



La vera notizia della giornata di Serie A, in fondo, finisce per essere la papera con cui Gigio Donnarummaha regalato un inaspettato vantaggio al Pescara: adesso sappiamo che è un campione, un campione vero. Un vecchio adagio della boxe dice che il valore di un pugile si vede solo nel giorno della prima sconfitta, perché solo in una situazione di estrema difficoltà è possibile misurarne la capacità di reazione.



Allo stesso modo possiamo dire che la papera dell'erede di Buffon, che ha causato il primo gol della partita e ha costretto il Milan all'uno pari su un campo dove i rossoneri avrebbero dovuto spadroneggiare, certifica in modo definitivo che la porta della Nazionale italiana sarà in buone mani per almeno una ventina d'anni. Invece di crollare dopo aver compiuto uno svarione clamoroso sul retropassaggio di Paletta, Donnarumma ha ripreso a giocare da Donnarumma, con una serie di parate che hanno salvato la porta del Milan in più di una circostanza. Si diceva capacità di reazione: esame passato con la lode. Poco importa il pareggio con cui la squadra di Montella esce dal campo di Pescara: la lotta per un posto in Europa League è ancora aperta, anche in caso di vittoria dell'Inter nel posticipo di lunedì sera. Il divario in ogni caso non sarebbe proibitivo e, soprattutto, resta ancora lo scontro diretto nel derby della Madonnina.

Così come poco importano per la classifica i risultati delle altre partite: significativi solo il 2-0 della Roma contro l'Empoli, con cui i giallorossi consolidano il secondo posto che garantisce l'accesso diretto alla prossima Champions, e il 5-0 con cui l'Atalanta distrugge il Genoa, dimostrando che il suo percorso in campionato può proseguire fino a una clamorosa e inattesa qualificazione all'Europa League. Brutta notizia per l'Inter, che continua a sperare in un terzo posto che a meno di cataclismi non arriverà, anche perché davanti continuano a vincere. Inclusa la Lazio, corsara a Sassuolo (2-1 per i biancocelesti di Simone Inzaghi, che settimana prossima riceveranno la visita del Napoli).



Il Torino non va oltre il 2-2 casalingo contro il l'Udinese, il Cagliari batte fuori casa per 3-1 un Palermo ormai in pieno disarmo, il Crotone vince 2-1 in casa del Chievo, la Fiorentina regola 1-0 il Bologna. Insomma siamo ormai entrati nella fase conclusiva del campionato, in cui le uniche squadre a continuare a giocare sono quelle che devono salvarsi o lottare per una posizione in Europa. Sempre più spesso vedremo le solite partite scontate di fine stagione, quelle per intenderci che anche i bookmakers inglesi, pronti a raccogliere puntate sull'eventualità che un meteorite colpisca la Luna, si rifiutano di quotare.



Quindi, occhi puntati sul prossimo turno di Champions con lo scontro diretto tra Juventus e Barcellona. E nel frattempo, aspettando Inter-Sampdoria, buon campionato a tutti.

© Riproduzione riservata