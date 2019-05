Chiuso voto nei circoli Pd: Renzi oltre il 60%, Orlando sotto il 30%

Si è chiuso il voto nei circoli del Pd in vista delle primarie tra gli sfidanti in corsa per la guida del partito, in programma il 30 aprile, e del congresso che proclamerà il nuovo segretario il 7 maggio. Dopo lo scrutinio di circa la metà delle sezioni, secondo fonti vicine all’ex premier, Matteo Renzi vince il congresso tra gli iscritti con il 69%, Andrea Orlando è secondo con il 24,5-25% e Michele Emiliano arriva al 6,5-7%. Le stime dell’entourage del ministro della Giustizia vedono invece Orlando attestarsi poco sotto il 30% (al 29,6%) mentre Renzi registrerebbe quota 62,4%. Il Governatore della Puglia Michele Emiliano raggiungerebbe l'8 per cento.

L’affluenza potrebbe attestarsi intorno al 50%: al momento risultano tra i 140mila e i 155mila votanti (in base ai dati di 4.700 circoli su oltre 6mila) ma alla fine dei conteggi si dovrebbe arrivare a quota 200mila, circa la metà degli iscritti certificati.

Emiliano: mettiamo fine a leader «onnicomprensivi»

In attesa dei risultati definitivi, la giornata è stata caratterizzata dal confronto a distanza tra i tre candidati segretari. Da giorni dato in bilico sulla quota del 5% che dà diritto a partecipare alle primarie, il Governatore della Puglia Emiliano ha chiesto di chiudere con i leader «onnicomprensivi». La nostra, ha spiegato parlando nel corso di un incontro elettorale a Caltanissetta, «è l'unica mozione realmente alternativa ai mille giorni che si sono conclusi con le dimissioni del presidente del Consiglio e del nostro segretario del partito. Il nostro è un altro modo di concepire la politica, basato sul ”noi”, senza leader onnicomprensivi e personalistici con una squadra capace, che conosce i territori e che darà spazio alle autonomie locali».

Orlando: scarsa affluenza dovuta a calo iscritti

La mozione Orlando, promossa dal Guardasigilli, ha denunciato invece «anomalie» nel voto in varie regioni: a Catania in 400 avrebbero votato senza tessera. Intervistato oggi a “In mezz'ora” (Rai 3) il ministro della Giustizia ha spiegato la poca partecipazione al voto nei circoli per la prima fase del congresso dem con «il calo calato di un terzo del numero degli iscritti. Mi auguro che il 30 aprile sia l'occasione per invertire questa tendenza. E approfitto per lanciare un appello: mi auguro che quel giorno votino oltre 2 milioni di persone, sotto questa soglia sarebbe un colpo per tutto il Pd». Il candidato alla segreteria Pd ha quindi confermato il trend emerso negli ultimi giorni in base ai risultati parziali diffusi dal partito che vedono «Renzi sopra 60%, io attorno al 30%, Emiliano attorno al 6 per cento». «C'è stata sicuramente - ha ribadito - una flessione degli iscritti ma se scendiamo sotto quella soglia avviamo malissimo anche il percorso verso le amministrative. Mi rivolgo a tutti, al di là di chi votano: vadano a votare altrimenti il rischio è indebolire Pd al di là di vincitore».

Boschi soddisfatta: affluenza maggiore degli ultimi anni

Dal fronte dei renziani la replica alle accuse di «anomalie» è affidata all'ex ministra delle Riforme Maria Elena Boschi che nel corso dell'“Intervista” di Maria Latella (Sky Tg24) ha escluso l'ipotesi di brogli («Le cifre sono corrette. Se poi ci sono singoli casi, si devono fare nomi e cognomi, non si possono fare denunce generiche») sottolineando come l'affluenza al voto sia maggiore rispetto agli ultimi anni. Il congresso Pd sta andando «bene, molto bene. Meglio delle aspettative: l'affluenza è maggiore degli ultimi anni. Poi vedremo come andranno il 30 aprile, ma Renzi sta vincendo in modo netto la fase degli iscritti. Poi aspettiamo tutta la seconda fase, aspettiamo 30 aprile», ha spiegato Boschi che si è poi augurata «che Emiliano superi la soglia del 5% anche se, per ora, il suo risultato credo sia molto deludente per lui». Il Governatore della Puglia, ha concluso, «ha alzato molto il livello dello scontro» mentre Renzi «non ha mai parlato male di nessuno».

