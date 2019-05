Dai voucher al decreto terremoto, gli appuntamenti delle Camere

Dopo un lungo tergiversare e infinite polemiche, la commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario cerca da domani di rilanciarsi al Senato. Per quanto “ammorbidita” e riportata entro l'alveo voluto dalla maggioranza, il futuro organismo parlamentare, che avrà i poteri della magistratura, potrebbe non mancare di creare imbarazzi e di sollevare almeno in parte il velo sui casi più scottanti di questi mesi, a partire da Mps e Banca Etruria, i due istituti toscani al centro dello scontro politico. La commissione d'inchiesta, peraltro, prima di decollare davvero dovrà aspettare anche il via libera della Camera. E in ogni caso, essendo ormai il Parlamento arrivato a nove mesi dalla fine della Legislatura, la commissione avrà ben poco tempo per indagare. Col risultato di dover poi passare il testimone alle Camere che verranno. Sempreché vogliano rilanciare a loro volta la commissione d'inchiesta.



Voto finale sul decreto terremoto

Le banche, dunque, saranno in qualche modo al centro della settimana parlamentare che si apre oggi, a cominciare dai lavori della Camera. Dove sono almeno tre i disegni di legge più attesi in assemblea: il biotestamento, tema etico sensibilissimo che spacca trasversalmente partiti e schieramenti politici, le misure per le aree protette, forse il decreto legge col quale il Governo ha azzerato i voucher. Mentre, sempre al Senato, arriva al voto finale il decreto-terremoto, che scade lunedì 10 . Resta invece ancora in freezer la legge sulla concorrenza, mentre in commissione avanzerà il provvedimento sul welfare per i lavoratori autonomi.



Mini calendario



Commissione d'inchiesta sul sistema bancario

In aula al Senato da martedì 4



Decreto legge sulle aree terremotate

In aula al Senato d mercoledì 5



Biotestamento

In aula alla Camera d martedì 4



Aree protette

In aula alla Camera da mercoledì 5



Welfare per i lavoratori autonomi

In commissione al Senato da mercoledì 5



Demolizione opere abusive

In commissione al Senato da martedì 4



Decreto-migranti

In commissione alla Camera da mercoledì 5



Misure contro i produttori di mine anti-uomo

In commissione alla Camera da mercoledì 5



Codice dello spettacolo

In commissione al Senato da martedì 4



Dieta mediterranea

In commissione al Senato da martedì 4



Ristorazione collettiva

In commissione al Senato da martedì 4



Agevolazioni fiscali agli studenti con disturbi di apprendimento

In commissione al Senato da mercoledì 5

