L’Italia delle commissioni d’inchiesta: a quota 86 dal 1948

Quella sulle debolezze del nostro sistema bancario e creditizio all’esame di Montecitorio dopo aver ottenuto il via libera del Senato sarà la numero 86, dal ’48 a oggi. Le commissioni parlamentari d’inchiesta messe una dietro l’altra raccontano la storia della Repubblica lungo un filo rosso che parte dai temi sociali del dopoguerra e passa attraverso i misteri, le stragi insolute, i disastri, gli scandali d’Italia. In media cinque a legislatura, anche se considerate singolarmente a detenere il primato è proprio la legislatura in corso: 15 in tutto se si conta anche quella che prenderà il via a breve.

Previste dalla Costituzione - monocamerali (con delibera di una delle due camere) o bicamerali (per legge) - per fare luce su «materie di pubblico interesse» le commissioni d’inchiesta hanno costellato l’attività del Parlamento, costituendosi come “anticorpi” istituzionali ai mali del paese. Molte volte hanno funzionato da camera di compensazione del conflitto politico del momento senza però ottenere l’effetto di evitare gli errori del passato, e a dimostrarlo sono ad esempio i lavori “ripetuti” sulle storture delle ricostruzioni post-terremoto. Dovevano lavorare velocemente e invece nei casi più complessi hanno richiesto tempi supplementari come per l’inchiesta sul caso Moro (istitutita nel 1979) dove gli otto mesi previsti per legge sono saliti a tre anni o della loggia P2, quasi quattro anni, dal 1981 al 1984 contro i sei mesi scritti nella norma. Proroghe sono state necessarie anche nel caso delle commissioni sul terrorismo e sulle mancate responsabilità delle stragi, dall’86 al ’96, che strada facendo hanno intecettato anche un fascicolo su Ustica. C’è poi il caso dell’Antimafia che ormai è diventata una sorta di commissione permanente istituita senza soluzione di continuità dalla X legislatura a oggi.

LA MAPPA DELLE COMMISSIONI D'INCHIESTA

Organismi monocamerali e bicamerali istituiti dalla I alla XVII legislatura ( tra prarentesi l’anno di istituzione)

CAMERA SENATO BICAMERALI I 18/04/ 1948

24 /06/1953 Disoccupazione (1951)

Miseria in Italia (1951) II 25/06/1953

11/06/1958 Miseria in Italia (proroga) Condizione dei lavoratori in Italia (1955) III 12/06/1958

15/05/1963 Condizione dei lavoratori in Italia (proroga)

Antimafia (1962)

Costruzione aeroporto di Fiumicino (1961)

Anonima banchieri (Caso Giuffré) (1958) IV 16/05/1963

4/06/1968 Antitrust (1963) Inps (1966) Antimafia (proroga)

Vajont (1963) V 05/06/1968

24/05/1972 Antimafia (proroga)

Sifar (1969)

Ciminalità in Sardegna (1969) VI 25/05/1972

04/07/1976 Antimafia (proroga)

Giungla retributiva (1975) VII 05/07/1976

19/06/1979 Commesse d'armi (1977)

Giungla retributiva (proroga)

Terremoto del Belice (1978)

Icmesa (Seveso) (1977) VIII 20/06/1979

11/07/1983 Commesse d'armi (1980)

Loggia P2 (1981)

Terremoto del Belice (proroga)

Sindona (1980)

Moro (1979) IX 12/07/1983

01/07/1987 Fondi neri Iri (1987) Terrorismo e stragi (1986) Loggia P2 (proroga) X 02/07/1987

22/04/1992 Condizione giovanile (1988) Condizione anziano (1988) Condizioni di lavoro nelle aziende (1988)

Bnl Atalanta (1991) Antimafia (1988)

Stragi e terrorismo (1988)

Terremoto Irpinia (1989) XI 23/04/1992

14/04/1994 Bnl Atalanta (1992) Antimafia (1992)

Stragi e terrorismo (reistituita 1992) XII 15/04/1994

08/05/1996 Acna (1995) Rifiuti (1995) Sistema sanitario (1994)

Rifiuti (1995)

Caporalato (1994) Antimafia (1994)

Stragi e terrorismo (proroga)

Cooperazione allo sviluppo (1994)

Aima (1995) XIII 09/05/1996

29/05/200 Cermis (1999) Sistema sanitario (1997) Antimafia (1996)

Stragi e terrorismo (proroga)

Federconsorzi (1998) Rifiuti (1997) XIV 30/05/2001

27/04/2006 Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (2003) Uranio impoverito (2004)

Infortuni sul lavoro e morti bianche (2005)

Inquinamento fiume Sarno (2003)

Sistema sanitario (2002) Antimafia (2001)

Telekom-Serbia (2002)

Dossier Mitrokin (2002)

Crimini nazifasciti (2003)

Rifiuti (2001) XV 28/04/2006

28/04/2008 Sistema sanitario (2007) Uranio impoverito (2006)

Infortuni sul lavoro e morti bianche (2006) Sistema sanitario (2006) Antimafia (2006)

Rifiuti (2006) XVI 29/04/2008

14/03/2013 Contraffazione e pirateria commerciale (2010)

Sistema sanitario (2008) Uranio impoverito (2008)

Infortuni sul lavoro e morti bianche (2008)

Sistema sanitario (2008) Antimafia (2008)

Rifiuti (2009) XVII dal 15/03/2013 Uranio impoverito (2015) Contraffazione e pirateria commerciale (2013)

Digitalizzazione e innovazione Pa (2016)

Sicurezza e degrado città e periferie (2016)

Morte del militare Scieri (2015)

Sistema di accoglienza dei migranti (Cda, Cie e Cara) (2014) Infortuni sul lavoro e morti bianche (2013)

Intimidazioni nei confronti degli amministratori locali (2013)

Moby Prince (2015)

Femminicidio (2017)

Ricostruzione l'Aquila (2016) Antimafia (2013)

Moro (2014)

Rifiuti (2014)

I temi sociali

A debuttare nella prima legislatura in un paese impegnato a ripartire dopo la guerra è stata Montecitorio nel 1951: due commissioni d’inchiesta su disoccupazione miseria in Italia, prorogata nella legislatura successiva per completare la relazione. Nel 1988 due commissioni “gemelle” alla Camera e al Senato indagavano rispettivamente la condizione giovanile e quella dell’anziano. Mentre il tema del lavoro è tornato più volte nel corso degli anni. La relazione finale della bicamerale d’inchiesta sulle condizioni dei lavoratori istituita nel 1955 ha prodotto 25 volumi, tra il 1958 e il 1965, a cinque anni dal varo dello Statuto dei lavoratori. Poi la commissione sulla giungla retributiva (1975) e quella a Palazzo Madama sulla sicurezza e salute nelle aziende presideduta dal Luciano Lama (X legislatura). E dalla quattordicesima legislatura a oggi si è insediata quattro volte la Commissione infortuni sul lavoro e morti bianche. Nel 1994 il Senato ha indagato sul fenomeno del caporalato.

"Nel 1988 due commissioni "gemelle" alla Camera e al Senato indagavano rispettivamente la condizione giovanile e quella dell'anziano"





La P2, il caso Moro e le stragi

Ci sono volute quattro proroghe e il passaggio da una legislatura all’altra (VIII e IX) per arrivare a una relazione di Tina Anselmi in 93 tomi sulla loggia massonica P2 di Lucio Gelli, e altre quattro per l’inchiseta sul sequestro e l’assassinio di Aldo Moro (1979) vicenda quest’ultima che è tornata in una delle relazioni della Commissione stragi e terrorismo (insediata la prima volta alla Camera nell’86 e poi come bicamerale fino alla XIII lagislatura) e poi di nuovo nell’attuale legislatura con una nuova commissione.

Gli scandali e i misteri

Il caso Giuffré e dell’«anonima banchieri», fu il primo scandalo ad affacciarsi in Parlamento: una bicamerale nel 1958 verificò i rapporti tra gli apparati pubblici e la truffa sui finanziamenti per la ricostruzione degli edifici di culto nel dopoguerra a opera di Giovanni Battista Giuffré. Poi negli anni seguirono l’inchiesta sulla costruzione dell’aeroporto di Fiumicino (1961), i fondi neri Iri (1987) il crack Federconsorzi e la procedura fallimentare più importante d’Europa per la federazione che riuniva i 72 consorzi agrari italiani (1998). Sempre in tema di agricoltura anche il caso dell’azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (Aima) per la gestione «clientelare e distorta» dei fondi Ue. Ma anche due commissioni su Bnl Atlanta e i finanziamenti al regime di Saddam Hussein in Iraq ( al Senato 1991-1992). A indagare invece sul mistero dell’”armadio della vergogna” è stata una bicamerale istitutia nel 2003 con il compito di indagare sulle archiviazioni di 695 fascicoli contenenti denunce di crimini nazifasciti durante la seconda guerra mondiale. Ritrovati a Roma nel 1994 in un armadio degli uffici giudiziari militari d’appello.

"Il caso Giuffré e dell'«anonima banchieri», fu il primo scandalo ad affacciarsi in Parlamento: una bicamerale nel 1958 verificò i rapporti tra gli apparati pubblici e la truffa sui finanziamenti per la ricostruzione degli edifici di culto nel dopoguerra a opera di Giovanni Battista Giuffré"





I disastri: da Seveso a L’Aquila

A passare per le inchieste parlamentari anche i disastri d’Italia a partire dalla ricostruzioni post-terremoto: è accaduto per il Belice (VII legislatura, prorogata nella legislatuta successiva) , per l’Irpinia (X legislatura) e per L’Aquila. La commissione istituita in questa legilatura per la ricostruzione dal sisma abruzzese del 2009 non si è ancora costituita. Poi la fuga di diossina dall’Icmesa di Seveso negli anni 70 (VII legitura) e l’inquinamento del fiume Sarno (al Senato nel 2003) .

