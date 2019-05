Appalti, Delrio: nuovo tagliando al codice tra due anni

Un nuovo tagliando al codice appalti da effettuare tra due anni. Lo ha proposto il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio ascoltato in audizione dalle commissioni Lavori pubblici di Camera e Senato sulle decreto correttivo della riforma dei contratti pubblici in vigore dal 19 aprile 2016.

Nuovo codice è una risorsa

Delrio ha innanzitutto difeso l'assetto del nuovo codice: «È una risorsa non un problema per il Paese», ha sottolineato. Ma, ha aggiunto, «è anche necessario correggere alcune criticità, sulla base dell'esperienza maturata nei primi mesi di applicazione», con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti. «Gli investimenti pubblici e privati nel 2016 sono cresciuti del 2,9% - ha sottolineato il ministro - ma quelli dei Comuni sono leggermente diminuiti. Per questo secondo noi vanno ascoltate con attenzione le istanze che vengono dagli enti locali». Tenendo conto anche dell'obiettivo di ritagliarsi un orizzonte più lungo per valutare l'impatto della nuova disciplina: «Magari - ha detto il ministro - dandosi una nuova opportunità di correggere le norme entro un triennio dall'entrata in vigore del nuovo codice». Dunque tra due anni.

Al Parlamento l'ultima parola sulle richieste della Conferenza Unificata

Il ministro ha poi passato in rassegna i principali rilievi arrivati dalla Conferenza Unificata e dal Consiglio di Stato, che hanno già espresso il proprio parere sul decreto approvato in prima battuta dal Governo. In molti casi Delrio ha anche segnalato la sua posizione rispetto alle obiezioni sollevate. Su questo fronte, il ministro ha rimesso al Parlamento l'ultima parola sulle richieste arrivate dalla Conferenza Unificata, esprimendo però perplessità sulle proposte di riservare una quota di partecipazione agli appalti alle Pmi locali e di raddoppiare da uno a due milioni la soglia per il massimo ribasso.

Concessioni autostradali, termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del Correttivo

Il ministro si è poi soffermato su uno dei capitoli più delicati del codice, quello delle concessioni autostradali. Delrio ha innanzitutto spiegato di ritenere necessario un chiarimento sul termine previsto per l'avvio delle gare. «Deve essere chiaro che il termine di 24 mesi – ha spiegato – parte dall'entrata in vigore del Correttivo, non del codice», ha sottolineato il ministro. «Noi vogliamo fare le gare - ha inoltre aggiunto- Ma se pensiamo di dover mettere a gara i progetti esecutivi per le gare delle concessioni allora questo vuol dire ritardare le gare di due o tre anni». Il ministro ha poi chiarito di ritenere necessaria un'integrazione al codice relativa al meccanismo del «controllo analogo» che permette gli affidamenti in house. «Per noi è importante che si chiarisce che se nella società c'è un comitato di controllo -ha detto - questo equivale al controllo analogo». Quanto all'innalzamento del tetto dal 30% al 49% del contributo pubblico per le operazioni di partenariato pubblico privato - correzione bocciata dal Consiglio di Stato - Delrio ha detto di ritenere questa misura importante nel tentativo di rilanciare lo strumento del project financing «che in Italia non decolla, ma su questo devo prendere atto di essere in ampia minoranza».

Corruzione, il divieto di subappalto non ha dato grandi risultati

Sul subappalto, Delrio ha dato lettura della lettera ricevuta dalla Commissione Ue che chiede di eliminare i vincoli sui subaffidamenti, ma ha anche ricordato che il Consiglio di Stato ha proposto un'interpretazione del tutto opposta. «Qui dobbiamo capire se il modo migliore per combattere la corruzione e le infiltrazioni - ha detto Delrio - sia meglio adattare le norme Ue alla nostra condizione o non sia meglio aderire alle norme Ue, sforzandoci di comportarci da Paese civile». «Dobbiamo anche dire - ha aggiunto il ministro - che certo non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo limitando il subappalto, ma siccome la politica è l'arte del possibile forse oggi è più prudente abbracciare questo tipo di impostazione». Un'indicazione precisa è arrivata sulla terna dei subappaltatori. «Possiamo lavorare per prevedere i casi in cui è necessario indicare i nomi, ad esempio nei casi più a rischio di infiltrazione mafiosa», ha detto il ministro.

Appalto integrato, condivisibili i rilievi del Consiglio di Stato

Quanto alle deroghe al divieto di appalto integrato (il contratto che assegna ai costruttori anche il compito di sviluppare anche il progetto esecutivo delle opere) Delrio ha spiegato che il «correttivo introduce deroghe limitate». E ha aggiunto di condividere i rilievi «precisi e opportuni» mossi dal Consiglio di Stato e di voler precisare meglio i termini per usufruire della proroga di 18 mesi concessa alle stazioni appaltanti per mettere in gara i progetti definitivi già approvati al momento di entrata in vigore del nuovo codice (19 aprile 2016).

