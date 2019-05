La Svizzera chiude tre valichi con l’Italia, la Farnesina convoca l’ambasciatore

Attrito diplomatico tra Roma e Berna per la decisione delle autorità svizzere di chiudere a partire dal 1° aprile e dalle 23 alle 5 tre valichi di confine minori con l'Italia. Ufficialmente per «combattere la criminalità di frontiera» che entrerebbe in Svizzera dall'Italia, come ha chiesto la Lega dei Ticinesi, che ha parlato di «importante tassello per una maggiore sicurezza nel nostro Cantone». Si tratta dei valichi di Pedrinate-Colverde e Novazzano-Ronago (provincia di Como) e di Ponte Cremenaga (Varese), che per sei mesi saranno chiusi agli ingressi di chi proviene dal nostro paese. Uno stop che non è andato già alla Farnesina: oggi l'ambasciatore della Confederazione Svizzera in Italia Giancarlo Kessler è stato convocato d'urgenza al ministero degli Esteri per «consultazioni» sulla vicenda.

La nota della Fanesina: Svizzera al lavoro per misure euro-compatibili

Kessler - si legge in una nota diffusa dal ministero al termine del confronto - «ha sottolineato come si tratti di una misura temporanea e sperimentale, che andrà presto rivista nel quadro di un ulteriore miglioramento della collaborazione fra forze di sicurezza, alla luce dell'accordo vigente fra le polizie dei due Paesi». L'Italia da parte sua «ha nuovamente ribadita la richiesta di pervenire nel più breve tempo possibile al superamento delle procedure di controllo del casellario giudiziario, che si applicano nei confronti dei soli lavoratori transfrontalieri italiani». Come riconosciuto anche da parte svizzera, esse rappresentano infatti «una violazione dell'accordo sulla libera circolazione. L'ambasciatore svizzero, conclude il comunicato della Farnesina, «ha assicurato che da parte elvetica si sta operando per porre un termine a tali procedure, introducendo se del caso misure euro-compatibili».

Appello ad Alfano dei frontalieri : «Scongiurare altre chiusure»

Ogni giorno, sono circa 5mila gli italiani che dal Verbano Cusio Ossola varcano la frontiera per andare a lavorare in Canton Ticino e Vallese: per loro la chiusura notturna porterà qualche disagio,anche se nel Comasco restano comunque aperti h24 i valichi di Bizzarone e Ponte Faloppia oltre a quelli di Chiasso Strada e di Brogeda autostrada. Dopo la protesta di venti sindaci della zona che tre giorni fa hanno manifestato con fascia tricolore a Cremenaga per chiedere di il ritorno all’apertura senza limiti dei valichi oggi si sono fatti sentire anche i lavoratori frontalieri. Il loro coordinatore, Antonio Locatelli, ha lanciato un appello al ministro degli Esteri Angelino Alfano perché faccia pressioni su Berna «per scongiurare altre chiusure perché non è sicuramente chiudendo i valichi che viene risolto il problema delle rapine in Ticino, che guarda caso avvengono di giorno e non di notte». Il timore per le possibili ricadute della decisione, spiega Locatelli, riguarda in particolare «la mano d'opera frontaliera che lavora in orari non tradizionali e quindi di notte o che deve raggiungere i posti di lavoro molto presto al mattino. La situazione congiunturale è già difficile», conclude, e la chiusura dei valichi «ci impone di preoccuparci ancora di più».

© Riproduzione riservata