Sul lavoro accessorio strategia in due mosse

Sui voucher si profila un intervento in due tempi. Mentre la Camera sta procedendo con un iter accelerato alla conversione del Dl che abolisce i buoni lavoro, il governo sta preparando uno strumento sostitutivo per retribuire le prestazioni di lavoro accessorio, prevedendo norme differenti a seconda che sia utilizzato dalle imprese (con due fattispecie, per le aziende medio-grandi e le piccole) o dalle famiglie. Per l’operatività delle nuove norme, tuttavia, bisognerà attendere non solo che la legge all’esame della Camera sia approvata, ma anche che vi sia stato il pronunciamento della Cassazione sui referendum proposti dalla Cgil, in calendario il 28 maggio.

Il 6 aprile il voto della Camera

Iniziamo dal Ddl di conversione del decreto legge che abolisce i voucher e ripristina la responsabilità solidale piena negli appalti. L’accordo politico raggiunto nella maggioranza ha tenuto in commissione Lavoro della Camera che ha approvato il testo licenziato dal governo lo scorso 17 marzo, senza modifiche. «I 128 emendamenti presentati sono stati votati e tutti bocciati o decaduti perché il primo firmatario non era presente», spiega la relatrice Patrizia Maestri (Pd).

Domani mattina sarà votato il mandato al relatore e domani sera il testo sarà in Aula per la discussione generale, mentre la votazione è prevista giovedì 6 aprile. per passare poi all’esame del Senato: «Bisogna intervenire rapidamente per dotare le famiglie di un buono per retribuire il lavoro occasionale - sostiene il presidente della commissione Cesare Damiano (Pd) -con una quota previdenziale che non sia quel miserevole 13% dei voucher, ma venga fissata al 25% o 33%, a seconda che si prendano a riferimento gli standard contributivi del lavoro autonomo o subordinato. Per le imprese bisogna lavorare sulle tipologie già esistenti, a partire dal lavoro intermittente».

Procedure semplificate per artigianie piccole imprese

Quanto al governo, i tecnici di palazzo Chigi e del ministero del Lavoro, sono orientati ad intervenire anzitutto per le imprese, separando la normativa prevista per le piccole da quella prevista per le medio-grandi. Per le medio grandi si ipotizza di liberalizzare il lavoro intermittente, superando i limiti di età introdotti dalla legge Fornero e dal correttivo al Jobs act, che fanno riferimento a soggetti sotto i 24 anni (le prestazioni devono chiudersi entro il venticinquesimo anno d’età) o sopra i 55 anni. Con il lavoro intermittente (o a chiamata) al lavoratore vengono garantite le ferie, la malattia e, se si superano le 400 giornate di lavoro nell'arco dei tre anni solari, per l’azienda scatta l'obbligo di assunzione con contratto stabile.

Per le piccole imprese e gli artigiani il governo sta ipotizzando una semplificazione degli adempimenti, sul modello della tracciabilità introdotta a suo tempo per i voucher: dunque una comunicazione preventiva via sms o email (probabilmente al portale Inps). Infine le famiglie: in questo caso è allo studio uno strumento di facile utilizzo, che servirà per retribuire i lavoretti.

