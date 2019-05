Dismissioni, nel 2017 incassi a rischio per lo Stato

Il 2017 rischia di chiudersi con un saldo zero in termini di incassi da privatizzazioni. Non sarebbe un evento così traumatico, se si considera che lo scorso anno il ministero dell’Economia ha incassato 700 milioni per la vendita del 49% di Enav. E questo nonostante che, da qualche anno a questa parte, i documenti di programmazione economica continuino a mettere come target la cifra di 8 miliardi, pari allo 0,5% del Pil, di incasso annuo. Obiettivo mai raggiunto, nemmeno negli anni più floridi delle privatizzazioni riavviate dal governo Letta (con il passaggio di Fintecna e Sace a Cdp) e poi proseguite dal governo Renzi e culminate con la quotazione di Poste nel 2015.

L’impatto del mancato incasso non si ripercuote tanto in termini di minore riduzione del debito pubblico - una goccia nel mare di oltre 2mila miliardi - quanto sulla possibilità di limare ogni anno il costo per le casse statali degli oneri pagati sul debito e dunque di ridurre la manovra. Il confronto di martedì tra i parlamentari Pd e il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, costretto a sostenere la necessità di portare avanti un percorso di cessione sul mercato di società pubbliche per un obiettivo di maggiore efficientamento parlando «a titolo personale» lascia sgomenti. Purtroppo il percorso del mercato, almeno per Poste, per quest’anno era già divenuto impraticabile quando è stato deciso il ricambio al vertice: il nuovo management avrà bisogno di tempo per rifare il piano industriale.

C’è da chiedersi cosa realmente cambierebbe per i clienti o per il territorio mettere sul mercato la seconda tranche di Poste, dopo che la società è stata quotata, deve rispondere alle regole del mercato e degli investitori (che includono anche i risparmiatori e i dipendenti)e peraltro gli obblighi di consegna della posta sono stati allentati attraverso una riforma approvata con una legge finanziaria. Se la questione è il rischio di una svendita, perché il titolo ancora oggi naviga sotto il prezzo di collocamento di fine 2015, serve a poco sostenere che è meglio spostare la quota del 30% di Poste alla Cdp, che già possiede il 35% circa. Bisogna capire, infatti, a quale titolo la partecipazione verrebbe conferita. Se questo avvenisse a titolo oneroso, con una spesa di 2,5 miliardi circa, Cdp verrebbe depauperata di risorse che le servono per sostenere il piano industriale e l’economia del paese.

A meno che, al contempo, alla Cassa non venisse spostata dal Mef qualche altra partecipazione di equivalente valore, come StM o la quota residua in Eni. Altro discorso è girare partecipazioni a titolo gratuito, con conferimento attraverso aumento di capitale, per ampliare la patrimonializzazione della società e consentirle una maggiore potenza d’intervento nell’economia. Ma questo presupporrebbe anche una decisione a monte, da parte del governo, di delegare alla Cassa scelte di politica industriale. Questo processo camminerebbe di pari passo con l’apertura del capitale di Cdp, per portare proventi da privatizzazioni al Mef. A questo punto, però, il tema della svendita si riproporrebbe: la quota di Poste vale di meno sia che la si venda direttamente sul mercato, sia aprendo il capitale di Cdp. Tra l’altro, quest’ultima “subirebbe” uno sconto ulteriore che il mercato pratica alle holding di partecipazioni (pur se Cdp può contare anche su ricavi diversi da dividendi, derivanti dal margine di interesse sulla raccolta).

Spostare partecipazioni come Eni, Enel, Leonardo, StM, Poste da Cdp al Mef, in ogni caso, non è un percorso che si compie in qualche settimana. Ci vorrebbero 4-5 mesi. E anche i negoziati per vendere quote di Cdp a investitori non sarebbero una passeggiata. Qualsiasi percorso si volesse intraprendere, alla luce di queste considerazioni, inoltre richiederebbe la presenza di un governo forte, in grado di poter contare su una maggioranza compatta che gli dia la forza per scelte che hanno implicazioni importanti di politica industriale. E non sembra questa la situazione dell’esecutivo italiano. Non sorprenderebbe, dunque, se l’anno si chiudesse senza nuove privatizzazioni. «Ho detto ieri che ritengo che le privatizzazioni debbano continuare e questa indicazione verrà riportata nel Def», ha detto ieri Padoan in occasione di un’audizione.

