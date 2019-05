Al Senato battuto il candidato dem, caos nella maggioranza

Che l’elezione del presidente della commissione Affari costituzionali del Senato fosse un affare complicato per la maggioranza lo si era capito. Ma che si arrivasse ad una grande coalizione anti-Pd era al di là dell’immaginabile. Eppure è quel che ieri è successo. Non solo non è passato il candidato Dem (Giorgio Pagliari) ma una inedita maggioranza - coperta dal voto segreto - è riuscita ad imporre Salvatore Torrisi (Ap), già numero due della commissione.

Tanto è bastato per far scoppiare il caos nella maggioranza. Perché in gioco non c’è solo la presidenza della commissione ma anche e soprattutto il destino della legge elettorale che in quella commissione andrà votata. L’ira del Pd è alle stelle. Palpabile innanzitutto nella richiesta a caldo del presidente Matteo Orfini di un incontro con il premier Paolo Gentiloni e con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dal Colle nessuna reazione ufficiale anche perché il caso viene derubricato alla voce “fibrillazioni nella maggioranza” in Parlamento su cui di certo non può intervenire il capo dello Stato. Al Quirinale, peraltro, non sarebbe giunta alcuna richiesta ufficiale di incontro. Il vertice con Gentiloni viene fissato invece nel giro di un’ora. È il premier stesso a rassicurare sia Orfini che il vicesegretario dem Guerini sul suo impegno personale «per il rafforzamento della coesione della maggioranza». Ma la tensione tra gli alleati di governo è altissima e tutti accusano tutti. Il Pd attacca gli scissionisti di Mdp: «Sono loro che si sono alleati con le opposizioni facendo passare Torrisi». Accusa rimandata al mittente: «Siete voi del Pd ad avere i franchi tiratori all’interno». Per gettare acqua sull’incendio Angelino Alfano (su input, sembra, dello stesso Gentiloni) ha chiamato il collega di partito Torrisi chiedendogli di dimettersi ed ha comunque preso le distanze dalla manovra anti-Pd richiamando tutti alla lealtà tra alleati di governo.

Una linea che però non fa molti proseliti fra i centristi: in un’assemblea convocata alla spicciolata in Senato in molti avrebbero difeso Torrisi il quale peraltro non avrebbe alcuna intenzione di dimettersi.

Oltre al risultato politico, quello di una presidenza di commissione delicatissima votata contro il principale partito di maggioranza, restano sul campo sospetti e accuse reciproche pesantissime. Brucia al Pd sentirsi accusare di aver votato contro il proprio candidato per manifestare il dissenso già emerso nell’assemblea con Padoan di martedì scorso. «Il dissenso - si dice fra i renziani - può emergere in molti modi, sicuramente non nell’elezione del presidente della commissione Affari costituzionali, casella nevralgica in vista dell’arrivo della legge elettorale».

Ma come è andato il voto? Il candidato Pd Pagliari ha avuto 11 voti contro i 16 di Torrisi. Per i Dem, i voti mancati al loro candidato sono da ricercare tra i centristi, gli Mdp, i rappresentanti delle Autonomie o del gruppo misto che votano stabilmente con la maggioranza e che potrebbero questa volta aver deciso di voltare le spalle. Quel che è certo è che su Torrisi si sono trovati coalizzati Forza Italia, M5S e Lega, oltre che una manciata di altri “misteriosi” senatori che, coperti dal segreto, hanno “tradito” la loro maggioranza. Resta ora il dubbio se si sia trattato solo di un caso, eclatante ma isolato, oppure se ci sia dietro un piano che punti alla legge elettorale. Per i Dem il votodi ieri dimostra che non c’è volontà di cambiare la legge elettorale, si vuole il proporzionale.

© Riproduzione riservata