Biennale Danza Musica Teatro: per Baratta luogo di ricerca

Due nuovi direttori (Marie Chouinard per Danza e Antonio Latella per Teatro), un ricco cartellone da giugno a ottobre negli spazi di Venezia e un filo conduttore comune: la conferma della Biennale come luogo deputato per la ricerca e la sperimentazione. «I tre programmi di Danza, Musica e Teatro - ha spiegato il presidente della Biennale Paolo Baratta, presentando questa mattina a Roma la rassegna di Venezia - sono ispirati a un indirizzo comune: il modo di concepire la regia teatrale e l'impostazione coreografica della danza e, per la musica, l'attenzione alle produzioni dell'Estremo Oriente. Scelte che confermano per la Biennale la qualificazione del suo ruolo come luogo di ricerca e sperimentazione». Nello stesso tempo, ha aggiunto Baratta, si conferma il ruolo di Biennale College nel lavoro di formazione nei tre settori e, quest'anno, esteso anche ai coreografi.

Danza: inaugura il Festival Lucinda Childs

Per la Danza la nuova direttrice Chouinard ha annunciato l'attribuzione del Leone d'oro alla carriera alla coreografa statunitense, Lucinda Childs e il Leone d'argento alla coreografa canadese Dana Michel. Gli spettacoli dell'11. Festival di Danza verranno presentati dal 23 giugno al 1° luglio e prevede fino a 5 appuntamenti quotidiani. Inaugura il Festival il Leone d'oro Lucinda Childs con tre classici del suo repertorio: “Dance”, “Katema” e “Dance II”. Un altro trittico avrà come protagonista Alessandro Sciarroni e arriva per la prima volta in Italia Clara Fure mentre un ritorno alla Biennale è quello di Louise Lecavalier. Daina Ashbee presenterà in prima italiana “Unrelated” e “When the ice melt. Will we drink the water?”.

Teatro: al centro della regia 9 registe donne

Il 45° Festival internazionale del Teatro che si svolgerà dal 25 luglio al 12 agosto presenta un programma realizzato dal nuovo direttore Antonio Latella. Al centro la regia con uno spaccato del panorama europeo attraverso 9 registe donne quasi tutte quarantenni. A ognuna di loro il Festival dedicherà una sorta di ritratto da 2 a 4 spettacoli quasi tutti in prima italiana come per la polacca Maja Kleczewska, Leone d'argento che a Venezia presenta “The Rage” o come per la francese Nathalie Beasse o la tedesca Caludia Bauer. Leone d'oro alla carriera è andato alla scenografa Katrin Brack la cui installazione verrà presentata nel fouer del Teatro alle Tese. Dal 29 settembre all'8 ottobre il 61° Festival internazionale di Musica Contemporanea diretto da Ivan Fedele guarda tutto all'Oriente. Il 6estival si inaugura con il viaggio spirituale di “Inori”, eseguito dall'Orchestra di Padova e del Veneto diretto da Marco Angius, immaginato da Karlheinz Stockhausen come preghiera musicale per danzatore-mimo e orchestra. Un secondo concerto dell'orchestra di Padova sarà dedicato al cinese Guo Wenjing, e ai giapponesi Dai Fujikura, Leone d'Argento 2017 e Malika Kishino. Il Leone d'oro alla carriera è stato attribuito al cinese Tant Dun uno dei pochi compositori a diventare fenomeno popolare con 15 milioni di visualizzazioni su YouTube.

