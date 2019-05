How to spend it: un omaggio al bello che fa crescere

Il design dappertutto: non un'affermazione enfatica, ma quasi topografica. Traccia la cartografia di una citt che, in questa settimana milanese, aperta dalla 56esima edizione del Salone del mobile, ospita oltre 1500 eventi lungo tutto il tessuto urbano, partendo da Rho Fiera e dai suoi duemila espositori, per arrivare a Ventura Lambrate, passando per Tortona, le Cinque Vie, il Brera Design fa District, Porta Venezia e i quartieri, i cortili, i giardini, persino le case private, animate da installazioni e presentazioni.

Ci vuole coraggio per costruire una nuova citt in sette giorni, reinventandone percorsi e orizzonti al solo scopo di scommettere sul talento del futuro. Per questo il nuovo numero di How to Spend it, in edicola da venerd 7 aprile, un omaggio al bello che fa crescere.

Lo celebra giocando con la creativit e disegnando un inedito skyline di Milano, progettato con pezzi d'arredo iconici, anteprime assolute o grandi classici. Paraventi che si stagliano come grattacieli, antenne che sono in realt lampade, torri dell'orologio cabinet, guglie e tetti che sono vasi dorati, librerie come terrazze, capitelli sedute: un vero e proprio artwork per una copertina che racconta il meglio della fantasia che si fa prodotto.



Il design parla una lingua trasversale: per questo, all'interno del mensile di lifestyle del Sole 24 Ore, estetica e funzionalit sono declinate in ogni settore del lusso, dalla casa all'outdoor, dalla tecnologia alla moda, al food design.

Il bello dell'arte partire da materiali molto semplici per creare universi complessi e articolati, racconta nella sua intervista Humberto Campana, la met del pi famoso duo creativo brasiliano.

Pu bastare un filo per dar vita a una scultura capolavoro e, fra le tendenze del design, c' un ritorno all'essenzialit di oggetti-linea, che giocano con presenza e assenza, intrecciano forme con il vuoto, riducendo l'oggetto a puro tratto, ordito, calligrafia, perimetro.

Pu bastare una semplice figura geometrica: per esempio, una piramide o un cono, purch ripieni di uova, burro e zucchero perch persino l'alta pasticceria strizza l'occhio all'architettura, lavorando con computer grafica e stampanti 3D.

How to Spend it assaggia le torte minerali di Kia Utzon-Frank che sembrano blocchi di marmo e i palazzi di glassa di Dinara Kasko, senza lasciarsi sfuggire i sassi di purissimo cioccolato del famoso Pierre Herm. Ma il design gioca con gli opposti e, accanto alla vocazione minimal, convive il decorativismo pi spinto: sono opere d'arte rococ le creazioni di Anke Eilergerhard: sembrano giganteschi strati di soffice panna e invece sono sculture di silicone e ceramica.



La creativit, comunque la si declini, sempre un'opportunit di sviluppo. Se c' un tema comune a tutti gli eventi di questa settimana milanese, il richiamo alla forza delle idee che diventano forza produttiva. L'ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella all'apertura del Salone, l'ha ripetuto il sindaco, Giuseppe Sala, l'ha rilanciato il presidente del Salone, Claudio Luti. Per questo, la grande kermesse del design anche una festa, l'occasione per un momento di ottimismo di un'Italia positiva che vuole crescere. Dove arte e tecnica scommettono sull'innovazione come volano economico e occupazionale.

