I cattolici al mondo crescono dell'1%, ma è boom in Africa (quasi +20%)

Sale il numero di cattolici battezzati al mondo, dell'1%: 1.272 milioni nel 2014 a 1.285 milioni nel 2015, che corrisponde al 17,7% della popolazione totale. Rispetto al 2010 la crescita è stata più consistente, il 7,4%. La dinamica di tale incremento risulta diversa da continente a continente: mentre, infatti, in Africa si registra un aumento del 19,4% (numero cattolici da 186 a 222 milioni) in Europa invece si manifesta una situazione di stabilità (nel 2015 i cattolici ammontano a quasi 286 milioni e sono poco più di 800 mila rispetto al 2010 e 1,3 milioni in meno rispetto al 2014). Tale stasi – afferma la Santa Sede, che oggi ha diffuso l'Annuario Pontificio – «è da imputare alla ben nota situazione demografica, la cui popolazione è in lieve aumento e anzi è prevista in netto declino per i prossimi anni». Situazioni intermedie sono quelle registrate in America ed in Asia, dove la crescita dei cattolici è netta (rispettivamente, +6,7% e +9,1%), ma del tutto in linea con lo sviluppo demografico di questi due continenti. Stazionarietà, su valori assoluti molto inferiori, anche per quanto riguarda l'Oceania.



In Africa crescita costante

Poiché tali andamenti sono correlati con quelli demografici scrive la Santa Sede, un'informazione migliore può essere ricavata dal rapporto tra i cattolici battezzati e il numero degli abitanti. In Africa, ad esempio, la tendenza alla crescita risulta costante, mentre più contenuta si mostra in Asia e in Oceania. Si può anche sottolineare che nei vari continenti il numero relativo di cattolici varia fra dimensioni profondamente differenti: si va, per l'anno più recente, dai 3,2 cattolici ogni 100 abitanti dell'Asia, ai 63,7 dell'America. Tale numero relativo di cattolici è di 19,4 in Africa, di 26,4 in Oceania e di 39,9 in Europa. Risulta anche confermato l'accresciuto peso del continente africano, i cui fedeli battezzati salgono dal 15,5% al 17,3% di quelli mondiali, e del netto calo, invece, di quello europeo, per il quale l'incidenza scende dal 23,8% del 2010 al 22,2% del 2015; l'America invece rimane il continente cui appartiene quasi il 49% dei cattolici battezzati. L'incidenza del continente asiatico si mantiene attorno all'11% dei cattolici del pianeta nel 2015.



Il Brasile ci conferma il paese più cattolico del pianeta

Approfondendo il dettaglio territoriale per singolo Paese e osservando i dati relativi al 2015, si rileva che il Brasile, nell'insieme dei dieci paesi al mondo con maggiore consistenza di cattolici battezzati, si conferma al primo posto (con 172,2 milioni o con il 26,4% del totale dei cattolici dell'intero continente americano). Il Brasile è seguito, in ordine, da Messico (110,9 milioni), Filippine (83,6 milioni), USA (72,3), Italia (58,0), Francia (48,3), Colombia (45,3), Spagna (43,3), Repubblica Democratica del Congo (43,2) e da Argentina (40,8). La consistenza totale dei cattolici, per i Paesi che occupano le prime dieci posizioni, ammonta a 717,9 milioni, cioè il 55,9% dei cattolici mondiali.



In calo il numero dei sacerdoti

Le statistiche relative al 2015 indicano anche che il numero dei chierici nel mondo è pari a 466.215, con 5.304 vescovi, 415.656 sacerdoti e 45.255 diaconi permanenti. Il numero di vescovi è aumentato nel corso del tempo. Il 2015 segna un calo del numero dei sacerdoti rispetto all'anno precedente, invertendo così il trend crescente che ha caratterizzato gli anni dal 2000 al 2014. La diminuzione tra il 2014 e il 2015 è di 136 unità ed interessa in particolare il continente europeo (-2.502 unità), dato che per i rimanenti continenti si registrano, da un anno all'altro, variazioni positive: +1.133 unità per Africa, +47 per America, +1.104 per Asia e +82 per Oceania. L'ammontare globale dei sacerdoti nel mondo nel 2015, rispetto a quello del 2010, ha subito un aumento di 0,83% (passando da 412.236 a 415.656 unità). Se Africa e Asia mostrano una dinamica sostenuta (rispettivamente, +17,4% e +13,3%) e l'America si mantiene pressoché stazionaria (+0,35%), Europa e l'Oceania registrano, invece, nello stesso periodo, i tassi di variazione decisamente negativi e pari, rispettivamente, al -5,8 e al -2,0 per cento.



Crollo per le suore (ma in Africa aumentano)

Le religiose professe costituiscono una popolazione molto consistente: nel 2015 superano del 61% il numero dei sacerdoti di tutto il pianeta e sono attualmente in netta diminuzione. A livello globale, esse passano da 721.935 unità, nel 2010, a 670.320 nel 2015, con una flessione relativa del 7,1%. Si rilevano profonde differenze di comportamento, analizzando gli andamenti temporali per le singole aree territoriali. L’Africa è il continente con l'incremento maggiore delle religiose, che sono passate da 66.375 nel 2010 a 71.567 nel 2015, con un aumento relativo del 7,8% per l'intero periodo e un tasso di accrescimento medio annuo dell’1,6%.

