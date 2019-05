Il G7 scommette sulle ragazze: colmare il divario digitale

C’è una stima che va tenuta bene a mente: entro il 2020 5,1 milioni di posti di lavoro nel mondo andranno persi, pari alla differenza tra i 7,1 milioni di “colletti bianchi” e impiegati che diventeranno inutili e i 2 milioni di nuovi mestieri creati in una manciata di settori chiave. Informatica, matematica, architettura, ingegneria. Gli uomini guadagneranno circa un nuovo lavoro ogni tre persi. Le donne perderanno più di cinque posizioni per ognuna che si aprirà. Un divario intollerabile, quello sull’educazione digitale e scientifica, che preoccupa i grandi del mondo. Convinti che bisogna ripartire dalle ragazze. Se ne parlerà oggi e domani alla due giorni “Starting from girls. Women Forum on inequality and sustainable growth” (qui il programma) promossa a Roma presso il ministero degli Esteri dalla presidenza italiana del G7 e organizzato con We-Women Empower the World, l’Aspen Initiative for Europe e Valore D. La sessione plenaria si aprirà con gli interventi di Emma Bonino e Federica Mogherini.

Non solo gender pay gap: allarme tecnologie

È stato il report “The future of jobs” presentato dal World Economic Forum a gennaio 2016 a fornire le proiezioni sull’avvenire della forza lavoro globale. Accendendo i riflettori sul bias che affligge le donne nell’area che riguarda le competenze Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), da sempre “territorio” maschile e ormai indispensabili per scampare alla progressiva erosione dei mestieri tradizionali. Nel background paper redatto da Ernst&Young che sarà distribuito al Forum alla Farnesina si afferma chiaro e tondo che «la vera parità va oltre i salari», ma richiede la piena partecipazione in tutti gli aspetti della nostra società. Come raggiungerla se non cominciando subito ad abbattere il gap digitale e le barriere all’accesso delle ragazze alle facoltà scientifiche?

Scommettere sulle ragazze e sulle tecnologie

La ricetta, allora, è chiara: «Le politiche che incoraggiano la partecipazione all’educazione Stem - attraverso la scuola primaria e secondaria e le università - sono cruciali per assicurare alle donne e alle ragazze di continuare ad acquisire le competenze e la conoscenza necessarie per essere attive nell’economia digitale». Politiche e programmi che accompagnino la transizione verso i nuovi saperi e i nuovi lavori. Bene, dunque, i piani della Women’s Initiative in Development Stem Careers (Winds) promossi dal G7, ma a patto che si faccia presto. «Più a lungo durano gli sforzi, più alti sono i rischi che le donne siano lasciate indietro». Perché partono da una situazione di indubbio svantaggio, fatta di paghe più basse e lavori meno qualificati.

I tranelli del work-life balance

Sulle spalle delle donne grava in maniera pesante il lavoro di cura di bambini e anziani. In ogni Paese studiato, la quota di donne che lavorano a tempo pieno e si occupano dei figli è almeno del 30 per cento. È la ragione per cui il lavoro flessibile in qualsiasi forma è appannaggio femminile nella misura del 77% per le donne, contro il 70% degli uomini. Alla domanda su quale sia l’ostacolo più grande alla carriera delle donne, manager e datori di lavoro continuano a indicare i congedi maternità e i figli, per lo più ignorando gli altri fattori che invece incidono pesantemente. Come l’assenza di mentori, di network e di modelli.

