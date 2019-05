Scissione Mdp avanti piano: la mappa della frattura con gli ex compagni del Pd

Scissione avanti piano. A quasi un mese e mezzo dalla nascita di Articolo 1–Movimento Democratico e Progressista, in 11 consigli regionali sì è già consumata la frattura con gli ex compagni del Pd. Tuttavia, solo in quattro regioni (Piemonte, Toscana, Lazio e Puglia) l'emorragia è stata di consistenza tale da poter permettere la nascita di un gruppo autonomo Mdp, mentre nelle altre 7 realtà (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Molise, Sicilia e Abruzzo) per ora c'è stata solo la confluenza di singoli consiglieri nel gruppo misto. Ovviamente la situazione è ancora in divenire, dato che molti esponenti locali del Pd, che hanno mostrato simpatia per il nuovo movimento di Pier Luigi Bersani, Roberto Speranza ed Enrico Rossi, attendono l'esito delle primarie dem del 30 aprile prima di tirare le somme.

Attenzione a temi sociali, ma nessuna rottura con la maggioranza

Per ora l'orientamento degli scissionisti ex Pd nei territori segue fedelmente la stessa linea a livello nazionale: distinguersi sulle tematiche “di sinistra” come lavoro, sociale, lotta alla povertà, ma nessuna rottura con la maggioranza che guida le amministrazioni regionale. Questo ovviamente è valido nelle realtà dove governa il centrosinistra (Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Puglia e Sicilia), e ancora di più perché, a differenza del governo nazionale dove la sinistra fuori dal Pd (Sinistra italiana-Sel) è all'opposizione, in queste realtà, dove è presente, Sinistra italiana-Sel è al governo con il Pd.

Nella Puglia del governatore Emiliano

In Puglia il governatore Michele Emiliano sembrava destinato a seguire anche lui Bersani, Speranza e Rossi, ma alla fine è rimasto nel Pd, sfidando Matteo Renzi e Andrea Orlando nella corsa alla segreteria. Tuttavia il consiglio regionale pugliese è stato tra i primi a veder la nascita del gruppo Mdp. A lasciare il Pd sono stati i consiglieri Ernesto Abaterusso e Giuseppe Romano. Ai due si è unito anche Mauro Vizzino, proveniente dal gruppo Emiliano sindaco di Puglia.

Nella Toscana del governatore Rossi

La situazione poteva essere potenzialmente esplosiva in Toscana, dove il Pd al governo si è visto di fatto passare il “suo” presidente a un altro partito. Rossi ha lasciato il Pd insieme alla consigliera Serena Spinelli per formare il gruppo Mdp in Regione. Il Pd ha fatto buon viso a cattivo gioco, riprendendo a malincuore l'esperienza delle precedenti amministrazioni, quando la maggioranza era fatta di più partiti. Fino a fine mandato.

Nel Lazio il gruppo più consistente

È nel Lazio, finora, il consiglio regionale dove Mdp ha il gruppo più consistente. Qui l'artefice dell'operazione è stato il vicepresidente della Regione Massimiliano Smeriglio (Sel). Vicino all'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia nell'obiettivo di costruire l'ala sinistra di una futura coalizione di centrosinistra, ha favorito la formazione di un gruppo di 5 consiglieri, 3 provenienti da Sel e 2 dal Pd. A rendere fluido il passaggio è stato anche il ruolo del presidente della Regione Nicola Zingaretti, da sempre fautore della alleanza tra Pd e la sinistra. Zingaretti non è renziano (appoggia Orlando) e ha anche partecipato a Roma alla convention organizzata da Pisapia.

Piemonte ed Emilia Romagna

L'ultima Regione in ordine di tempo che ha visto ex consiglieri Pd dare vita al gruppo Mdp è stato il Piemonte: hanno lasciato i dem gli ex Pd Silvana Accossato e Valter Ottria. In Emilia Romagna, la consigliera eletta come indipendente nel Pd, Silvia Prodi (nipote dell'ex premier Romano Prodi) è passata a Mdp, confluendo nel gruppo Misto. Ha aderito a Mdp anche l'assessore alla cultura Massimo Mazzetti, ex Sel, che però non siede in consiglio regionale.

Friuli, Umbria, Molise, Veneto, Sicilia e Abruzzo

In Friuli, Umbria, Molise, Sicilia e Veneto (in quest'ultima regione il Pd è all'opposizione), si è staccato solo un consigliere Pd in ciascuna regione per andare a formare la componente Mdp nel gruppo Misto. In Abruzzo il sottosegretario Mario Mazzocca (che è anche consigliere e proviene da Sinistra italiana) ha annunciato la volontà di passare a Mdp. Una volontà espressa anche dall'assessore, e consigliera proveniente dal Pd, Marinella Sclocco. Se si uniranno anche altri consiglieri, anche l'Abruzzo potrebbe veder nascere il gruppo Mdp, altrimenti si confluirà nel gruppo Misto.

I casi Basilicata e Sardegna

Da notare che in Basilicata, la regione di Roberto Speranza, i due consiglieri Pd che facevano riferimento all'ex capogruppo Pd alla Camera non sono passati in Mdp. C'è solo l'ex Sel Giannino Romaniello che è confluito nel gruppo Misto passando a Mdp. In Sardegna, infine, tre consiglieri di Sel sono passati al movimento di Bersani, Rossi e Speranza, ma il nuovo gruppo (di cui fa parte anche Paolo Zedda proveniente dal partito dei Rossomori) non si chiama Mdp, ma Sinistra per la democrazia e il progresso.

© Riproduzione riservata