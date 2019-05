Voucher, Ap propone buono famiglia, lavoro intermittente e mini contratti

Secondo Alternativa Popolare dall’impasse voucher si esce con i buoni famiglia, il lavoro intermittente a chiamata e i mini contratti. Sono questi i tre pilastri della nuova proposta presentata oggi da Angelino Alfano e dallo stato maggiore di Alternativa popolare nella sede di Via del Governo Vecchio, con l’obiettivo, si legge nel testo, di «non condannare al 'nero' i lavoratori occasionali».



Buoni orari da 12 euro

Nella proposta il buono famiglia consiste in buoni orari da 12 euro esenti Irpef (Inps al 12% e Inail al 7%) per i lavori occasionali presso famiglie e associazioni di volontariato, con un compenso massimo annuale di 7.500 euro e di 2.000 euro se proviene da un singolo committente. I buoni famiglia - sottolinea la proposta Ap - non sono cedibili e saranno numerati progressivamente e datati.



Lavoro intermittente a chiamata: massimo 400 giornate in 3 anni

Alternativa Popolare propone anche il lavoro intermittente a chiamata con contratti a tempo determinato-indeterminato per un lavoro discontinuo in tutti i settori economici, senza limiti di età, per un massimo di 400 giornate lavorative in 3 anni. La modalità del contratto prevede che il lavoratore dia la sua disponibilità all'azienda e attenda la chiamata del datore di lavoro. Per tale disponibilità è prevista una indennità di attesa.



Mini contratti al massimo di 70 giorni

L’ultima proposta riguarda la nascita di mini contratti. Si tratta di contratti di lavoro a orario ridotto in tempi predeterminati, per un massimo di 70 giorni/500 ore lavorativi in un anno, con un reddito massimo consentito di 7500 euro l'anno, un costo orario di 12 euro, una quotazione provvisoria. Su queste prestazione non c'è l'Irpef e il datore di lavoro versa il 13% all'Inps e il 7% all'Inail. A differenza del lavoro a chiamata, in questa tipologia di contratto il lavoratore concorda con l'azienda l'utilizzo della sua prestazione in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

© Riproduzione riservata