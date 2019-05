Crescita anemica, il faro resta puntato sul debito

Nonostante i rischi, che di certo in questo momento non mancano in giro per il mondo, l'economia si sta riprendendo anche in Italia e il rischio- deflazione fa un po' meno paura, anche se, come ha spiegato il presidente della Bce Mario Draghi, è ancora presto per cantar vittoria. Il quadro di cauto ottimismo si desume anche dall'ultima indagine trimestrale sulle aspettative di inflazione e crescita Banca d'Italia-Il Sole 24 Ore, realizzata intervistando 1008 imprese con almeno cinquanta addetti.

I giudizi degli imprenditori, quando si chiede loro di valutare la situazione economica generale, si traducono tuttora, per la verità, in un saldo lievemente negativo fra quanti sostengono che la situazione è in miglioramento e quelli che pensano a un peggioramento. Ma il tasso di pessimismo, per così dire, si è pressoché azzerato, mentre è aumentata, soprattutto fra le grandi imprese dell'industria e dei servizi, la percentuale di chi prevede un miglioramento nei prossimi tre mesi. Quanto alla dinamica dei prezzi, le attese sull'inflazione al consumo sono certamente cresciute su tutti gli orizzonti temporali, ma restano su valori assai bassi: basti pensare che, se su un arco di sei mesi si stima che i prezzi saliranno dell'uno per cento, la previsione è che l'incremento sarà al massimo dell'1,6 anche nel medio termine (tre- cinque anni). Il passo di questo recupero produttivo, in ogni caso, non è un passo di carica: la domanda si sta rafforzando soprattutto nell'industria in senso stretto, per effetto di una buona tenuta della domanda estera, ma il panorama è molto meno positivo per le imprese maggiormente orientate sul mercato interno e per le costruzioni.

E' un quadro comunque coerente con le prospettive di crescita che il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, si accinge a presentare martedì 11 aprile con il Def. La prospettiva di una crescita tendenziale compresa fra l'1,1 e l'1,0 per cento, rispettivamente per quest'anno e per il 2018, contiene solo una lieve nuance di ottimismo in più rispetto alle stime più recenti degli altri previsori ( ad esempio Prometeia ha appena presentato una stima d'incremento del Pil pari allo 0,9 per cento in tutti e due gli anni).

Un filo di ottimismo della volontà che oggi servirebbe a garantire, si badi bene, non già maggiori margini per una politica economica in cerca di consensi elettorali ma, semplicemente, la stabilizzazione del debito pubblico in rapporto al prodotto interno lordo. E' un sentiero stretto quello che il nostro paese deve percorrere, tenendo presente che, con l'esaurimento del Qe della Banca centrale europea, lo stock potrebbe tornare a salire e lo spread e gli interessi sul debito potrebbero tornare ad aumentare, senza essere compensati da una crescita economica sufficientemente robusta. Stavolta, insomma, l'intervento di bilancio è davvero un'occasione da non sprecare.

