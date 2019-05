M5S, Cassimatis: sono stata sospesa dal Movimento

«Ieri sera mi è arrivata la mail di sospensione dal Movimento». Marika Cassimatis, ex vincitrice delle Comunarie del M5s esautorata da Beppe Grillo, entra dicendo così a palazzo di giustizia di Genova per l'udienza sul ricorso per la riammissione della sua lista. Ieri sera con un post sul blog Grillo ha annullato le “comunarie” in cui Cassimatis aveva battuto il candidato Pirondini sostenendo che non erano state precedute da un preavviso di 24 ore e che non possono essere ripetute perché ora è stata sospesa.

Subito rinviata udienza sul ricorso

Iniziata e subito posticipata alla tarda mattinata per precedenti impegni del presidente della prima sezione del tribunale civile Roberto Braccialini l'udienza per il ricorso in via d'urgenza presentato da Cassimatis, la candidata del M5S a sindaco di Genova “scomunicata” da Grillo. Assente il leader, rappresentato dal suo legale Andrea Ciannavei del foro di Roma. Il rappresentante legale di Cassimatis Lorenzo Borré ha spiegato i motivi del ricorso specificando che riguarda anzitutto la carenza di poteri in capo a Grillo perché lo statuto prevede espressamente che le comunarie siano vincolanti nei confronti del capo politico del movimento. Il secondo attiene «all'infondatezza delle accuse mosse all professoressa Cassimatis e l'inesistenza della figura del garante del movimento che non è prevista dallo statuto».

Cassimatis: «Finalmente vista documentazione»

«Sono state chiarite diverse cose. Abbiamo visto alcune documentazioni, finalmente, dovrebbero essere quelle in parte contestate a suo tempo. Si tratta di like a post di ex attivisti che al momento erano perfettamente attivisti e portavoce perfettamente inseriti nel movimento, totalmente estrapolati dal contesto». Così Cassimatis al termine dell'udienza del ricorso contro la sua

estromissione. «I like contestati non si riferivano proprio a Pizzarotti ma alle sue politiche».

Decisione forse lunedì

Come detto con un post sul blog Grillo ha annullato le “comunarie” che aveva vinto Cassimatis. «Una contromossa, quella di Grillo. Proprio la tardività della convocazione delle “comunarie” che hanno visto vincere Pirondini era uno dei motivi del nostro riscorso - spiega Borré - ora Grillo ha annullato con le stesse motivazioni quelle del 14 marzo vinte da Cassimatis, glissando però sulle seconde. Sarà il giudice a valutare anche se certamente oggi non sarà presa alcuna decisione». Il presidente della prima sezione del tribunale civile, Roberto Braccialini, si è riservato e dovrebbe decidere lunedì. All'uscita Cassimatis ha detto di essere ancora iscritta al Movimento nonostante la sospensione annunciata da Grillo sul blog. «Posso ancora accedere alla piattaforma Rousseau, il sistema operativo del partito. Ancora ieri sera ho votato su questioni di politica estera. Quindi tecnicamente sono ancora iscritta al movimento».

