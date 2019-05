Interporto Romano, bancarotta da 47 milioni

Una bancarotta fraudolenta da 47 milioni di euro per il fallimento della Interporto Romano spa, società che avrebbe dovuto gestire la piattaforma logistica intermodale di Fiumicino, comprendendo l'area cargo-city dell'aeroporto, la linea ferroviaria Roma-Pisa, fino allo svincolo autostradale A12 per il porto di Civitavecchia.



Gli indagati

La presunta distrazione di capitali societari è stata scoperta dagli investigatori del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Roma, al comando del colonnello Paolo Compagnone, che oggi hanno notificato gli avvisi di chiusura delle indagini preliminari a 12 indagati, accusati di bancarotta fraudolenta. Tra loro spiccano Pierino Tulli, imprenditore romano - già coinvolto in una presunta maxi evasione della società Gesconet per 1,7 miliardi di euro individuata dalla polizia valutaria della Guardia di finanza - e Alessandro Filabozzi, sotto procedimento per gli appalti truccati all'ospedale San Camillo.



L'inchiesta

Tutto nasce da verifiche compiute sulla gestione amministrativa e contabile della Interporto Romano spa, dichiarata fallita nel 2014. In particolare, le fiamme gialle di Roma hanno ricostruito tutti i passaggi amministrati e contabili: dalla costituzione della società, avvenuta nel 2005 ad opera della Cirf spa - Consorzio Interporto Roma Fiumicino spa - appartenente al Gruppo Ifitel, riconducibile proprio a Tulli. Stando al capo d'imputazione, come formulato negli atti dalla Procura della Repubblica di Roma, gli indagati «concorrevano a cagionare il dissesto dell'impresa, indicando nei bilanci (...) fatti materiali non corrispondenti al vero circa le condizioni economiche e finanziarie della stessa società». Inoltre, avrebbero compiuto «errate valutazioni del progetto edificatorio dell'area logistica interportuale conseguenti alla struttura del terreno e ai fenomeni di cedimento stesso manifestatisi fin da giugno 2006 ed ai quali la fallita non era in grado di far fronte economicamente».



Dissipazione del patrimonio

Secondo le rielaborazioni investigative, le perdite sarebbero «quantificate in 56 milioni 896mila euro». Gli inquirenti hanno individuato anche un ipotizzato sistema attraverso cui distrarre i beni sociali: «anticipando immotivatamente al socio Cirf il pagamento di oneri di competenza di quest'ultimo per la cifra complessiva di 20 milioni 412mila euro»; «impiegando risorse finanziarie per non meno di 25 milioni 492mila euro nella realizzazione, nell 'ambito della piattaforma logistica interportuale di Fiumicino, di un capannone in assenza di una possibile contropartita economica in considerazione dell'esistenza, previamente conosciuta, di gravi difetti dell'immobile stesso, determinati dagli assestamenti della pavimentazione imputabili a difetti di progettazione e costruzione».



Sponsorizzazioni inesistenti

I documenti rivelano anche come nel tempo siano stati utilizzati fondi per sponsorizzazioni inesistenti. In particolare, si legge negli atti, «distraevano la somma di 200mila euro per inesistenti sponsorizzazione», oltre a «compensi per amministratori» finiti a società connesse, come la stessa Gesconet. Avviso di chiusura indagini, infine, è stato notificato anche al collegio sindacale, in quanto «omettevano di esercitare il controllo necessario a impedire la consumazione dei delitti».

