Voucher, per le nuove regole si guardi all’Europa

L'esplosione dei voucher come strumento di pagamento del lavoro accessorio avrebbe in parte intaccato le forme di lavoro in nero (anche se le statistiche disponibili non mostrano evidenze molto forti) ma ha senz'altro allontanato il nostro Paese dalla migliori pratiche europee. Per questo, una volta incassato il via libera della Cassazione alla legge di conversione del decreto che ha cancellato la regulation sugli impieghi occasionali dal Jobs act, a quelle esperienze bisognerebbe ispirarsi. Puntare cioè sui mini o midi jobs alla tedesca oppure tornare ai voucher delle origini, con le limitazioni settoriali e il circoscritto alveo di utilizzo che era previsti nel 2003, quando vennero introdotti nel nostro ordinamento.

Il lavoro dell’Ufficio parlamentare di bilancio

Sono queste le conclusioni cui giunge il corposo focus sui voucher (una quarantina di pagine di analisi e dati) realizzato dall'Ufficio parlamentare di Bilancio e che è stato pubblicato ieri . Il lavoro prende le mosse dalla forte sviluppo nell'utilizzo dei buoni lavoro che si è registrato dal 2013 in poi, anno in cui il ministro Enrico Giovannini cancellò il vincolo dell'occasionalità nell'utilizzo dei voucher dopo che, un paio di anni prima, Elsa Fornero ne aveva dato una prima liberalizzazione (mantenendo il tetto di utilizzo a 5mila euro l'anno) che poi il Jobs Act ha reso generalizzata.

Tasso di crescita annuale oltre il 50%

Nel 2008 i voucher venduti erano circa 536mila - si legge nel documento UpBilancio - mentre nel 2016 avevano raggiunto quasi 134 milioni. Il tasso di crescita annuale si è attestato oltre il 50 per cento fino al 2015 per poi ridursi nel 2016 rimanendo tuttavia elevato e pari al 24 per cento circa. I percettori di voucher sono passati da poco meno di 25 mila nel 2008 a 1,38 milioni nel 2016, con la dinamica quasi egualmente suddivisa tra uomini e donne. Pur in presenza di una dinamica così marcata, i lavoratori pagati con voucher rappresentavano comunque alla fine del periodo osservato non oltre il 5,6 per cento del complesso dei lavoratori dipendenti e indipendenti e ovviamente per un numero di ore assai più limitato. A favorire questa rapida e assai diversificata diffusione è stata da deregulation di cui si diceva. Evoluzione normativa che da un lato ha reso possibile il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti «non più attivi e, in misura meno rilevante, la regolarizzazione integrale di occupazioni marginali totalmente sommerse (ad esempio, i piccoli lavori degli studenti e le attività stagionali e saltuarie svolte nel settore agricolo e nel turismo)». Dall'altro ha reso però l'emersione «solo parziale», rendendo impossibile l'accertamento successivo della componente rimasta non regolare.

Il rischio, secondo l'UpBilancio, è quello di una «precarizzazione dei giovani, che finiscono per essere impiegati con voucher anziché inquadrati con forme contrattuali più consone». Si sarebbe verificata poi una sostituzione di rapporti di lavoro pre-esistenti con remunerazioni mediante voucher (nel 2015 la quota di soggetti remunerati con voucher da un committente con il quale vi era un rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato nei tre o nei sei mesi precedenti è stata pari rispettivamente al 7,9 e al 10 per cento, con una particolare concentrazione nel turismo, nel servizi e nel commercio).

In molti restano troppo a lungo nell’universo voucher

Infine, l'assenza di vincoli non ha impedito che una consistente quota di lavoratori permanga a lungo nell'universo dei voucher. «Nel 2015 la quota dei percettori che avevano già ricevuto voucher nel proprio passato è stata pari a ben il 41%, crescente in maniera significativa rispetto agli anni precedenti (30 per cento nel 2013, 34 per cento nel 2014). Di questi il 22% si era avvalso dello strumento per la prima volta nell'anno immediatamente precedente e il 19 per cento in anni ancora precedenti, ed entrambe queste quote sono aumentate nel corso del recente passato.

In altri paese europei presi in esame per una prima comparazione sull'uso dei buoni lavoro o di strumenti assai vicini, si scopre che il loro utilizzo è quantitativamente in linea con quello italiano (un discorso a parte vale per i mini o midi jobs tedeschi che rappresentano il 25% del totale del lavoro dipendente nella Germania del 2016. Ma le tipologie di committenti ammessi è più limitata, i vincoli riguardano i committenti e non i lavoratori, e le agevolazioni fiscali sono minori. A quelle esperienze - è il suggerimento implicito al legislatore - bisognerebbe guardare per dare una nuova regulation al lavoro occasionale magari ritornando alle esperienze delle origini.

