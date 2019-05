Hamilton domina a Shanghai. Vettel dà spettacolo e tiene a bada Verstappen

Mercedes, Ferrari e Red Bull. Non il meglio per l'Italia ma da leccarsi i baffi pensando al 2016 e alle premesse infauste dei meteorologi. Poteva essere nebbioso, piovoso o comunque sufficientemente uggioso da essere terribilmente noioso. Invece, il gran premio di Cina ha seppellito le minacce più pessimistiche basate sul blocco di venerdì per nebbia e si è trasformato mano a mano in una gara eccitante e frizzante, bella da vedere per quasi tutta la sua lunghezza.

C'è da dire che il film di questa domenica di Formula 1 ha avuto nuovamente il protagonista principale più atteso e consumato degli ultimi tre anni: Hamilton se n'è partito dalla pole e zitto zitto ha finito la gara in testa quasi dimenticato dal regista. Ma non c'è più un Rosberg che gli garantiva o quasi la doppietta, così le “altre” posizioni da podio sono state aggiudicate in modo più variopinto: secondo Vettel e terzo Verstappen.

A seguire, i due compagni di squadra in un ordine non totalmente logico: Ricciardo e Raikkonen. Davanti a Bottas, sesto, che, tuttavia, ha sofferto quasi tutta la gara dietro a un ottimo Sainz. E poi Magnussen, ottavo, mette un po' di tristezza, pensando che per tre quarti di gara lì c'era Alonso, incapace ancora di raggiungere quel podio promesso a inizio stagione, ma comunque sempre in grado di fare dei mezzi miracoli considerando gli enormi limiti tecnici della sua McLaren Honda particolarmente “depotenziata” rispetto al resto del parco macchine. A punti anche Perez, che ha detto poco, e Ocon, laddove si pensava potesse restarci Massa che, col senno di poi, avrebbe deluso lo stesso anche solo se avesse conquistato il punto unico della decima posizione: un bottino troppo scarso per il team di Grove, specialmente in una giornata da cinque ritirati.

Male gli esordienti - Già, quelli fuori sono meno dell'Australia ma sempre tanti. Prima l'incidente di Stroll, poi Giovinazzi che fa tutto da solo in accelerazione: trova una pozza sul rettilineo all'inizio della griglia di partenza, slitta e sbatte la macchina sul muretto destro. Un danno che ha sporcato molto la pista e costretto i piloti a transitare nella corsia dei box. E infine anche Vandoorne, promessa non ancora esaudita di casa McLaren che non può giocarsi una chance di finire nella top ten, proprio come Kvyat, che analogamente parcheggia la sua Toro Rosso per ragioni meccaniche. Ma il mal di pancia è soprattutto per Lance e Antonio, due veri osservati speciali dal potenziale teorico enorme. In Australia, tutti ricorderanno un Giovinazzi chiamato all'ultimo minuto il sabato mattina per fare le qualifiche: subito dentro, gara portata a termine quasi vicino ai punti e tutti contenti. Questo week-end invece un bel botto in prova e questo incidente di gara spiegabile solo dall'inesperienza, comprensibile. E così il “troppo gas” su una pozza troppo profonda per garantire la giusta aderenza al retrotreno lo ha fregato e degrada il suo esordio nello spietato Circus.

Red Bull in crescita – Verstappen tira e rischia fino all'ultimo, con un bloccaggio all'ultimo giro che gli fa perdere preziosi secondi e tiene tutti con il fiato sospeso per un possibile recupero di Ricciardo, che a sua volta blocca e va largo sprecando l'ultimissima chance di recupero. E così il giovane olandese fa suo un terzo posto comunque del tutto meritato, per aver divertito nel saper recuperare da una posizione orrenda in qualifica, sedicesimo, e dà paga al compagno di squadra senza farsi troppo problemi, affermando che nel suo team non c'è nessuna soggezione nel favorire o meno un pilota: il valore viene fuori in gara da solo.

Ferrari, gioia e rammarico – Discorso opposto in casa Ferrari, dove forse era meglio favorire il più veloce. E poco importa se il bilancio è positivo complessivamente: il primo posto nel mondiale piloti è ancora di Vettel ma a pari merito con Hamilton a 43 punti. Nel mondiale costruttori Maranello scende infatti dietro a Stoccarda di un punto. Una belle gara, diversa, con un sorpasso ruota a ruota su Ricciardo da entrare negli annali delle moviole. Ma forse l'ordine di arrivo sarebbe stato diverso se al momento giusto ci fosse stato un ordine di scuderia per favorire Vettel. Il quattro volte campione nel corso della gara ha vissuto varie lotte, in particolare con Ricciardo: col senno di poi è bellissimo vederlo al secondo posto ma il tempo perso dietro a Raikkonen forse lo avrebbe portato più in fretta a ridosso delle Red Bull.

Mercedes, non imprendibili, ma Bottas langue – Fra le gioie e le amarezze di questo gran premio cinese c'è la vera mancanza di una seconda Mercedes incisiva. Le posizioni di oggi, in media, fanno bene al duello fra Mercedes e Ferrari che tutti aspettavano da anni e rappresenta l'essenza di questo sport. Ma con il tempo Bottas potrà probabilmente maturare fino a seguire da vicino Hamilton, trasformando il rischio di aver meno spazio per risultati al vertice di Ferrari e Red Bull in un fatto, di nuovo, terribilmente concreto.

E quindi Hamilton tira dritto, continua la collezione record arrivando a 106 podi, come Prost, mettendo mette nel mirino Schumacher. Beato lui, pensano gli altri, specie Raikkonen che il podio lo vede col binocolo anche se può almeno gioire di non aver dovuto preoccuparsi troppo di Bottas. Il prosieguo di stagione ci dirà se Ferrari partirà ancora in prima fila e i “midfield” emergenti come la Toro Rosso non verranno a insidiare anche la lotta dei primi tre che, oggi, hanno comunque regalato uno spettacolo raro per una pista come Shanghai. Nell'appuntamento fra una settimana in Bahrain potranno ancora riproporsi condizioni meteo atipiche e creare instabilità, ma dalla quarta gara in poi si inizieranno a intuire veramente quelle che potrebbero essere le sorti di questo 2017.

