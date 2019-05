Pd, scontro su rinvio primarie. Renzi: se vinco veto a Fiscal compact nei trattati

«La democrazia è qui». E' la scritta apparsa sul palco della Convenzione nazionale del Pd che all’Ergife ha aperto la corsa alle primarie dei gazebo che si svolgeranno il prossimo 30 aprile per scegliere il segretario del partito democratico. In pista i tre candidati: Andrea Orlando, Michele Emiliano e Matteo Renzi.

L'intervento di Matteo Renzi alla Convenzione

Emiliano, operato al tendine di Achille, ha parlato in collegamento video.Una situazione che ha spinto molti sostenitori del governatore pugliese a chiedere un rinvio della data delle primarie. Orlando si è detto disponibile al rinvio ma lo stop è arrivato dai renziani con Guerini che ha replicato: ormai la macchina è in moto. Il Governatore Emiliano ha ringraziato e sottolineato che lui rinvii non ne chiede.

Renzi: chi perde non passi i prossimi 4 anni a bombardare il quartier generale

«Tutti rispettino le regole, chi perde non passi i prossimi 4 anni a bombardare il quartier generale» il messaggio lanciato da Renzi nel suo intervento. L’ex segretario ha detto di accettare la sfida del M5S, che «lancia un'Opa sul futuro dell'Italia». A Ivrea il movimento ha discusso nel fine settimana proprio di futuro e tecnologie.

«Noi crediamo nella scienza - ha poi sottolineato - non nella paura: io sto dalla parte di chi combatte perché i vaccini vengano difesi in un Paese civile e non dalla parte dei complotti. E credo ai laureati in medicina, non ai laureati di Facebook, alla mammografia e non alle scie chimiche» ha replicato davanti alla platea l’ex premier aggiungendo: «Il M5S ha scelto il proprio leader, Davide Casaleggio».

Il premier Gentiloni alla Convenzione Pd

Grati a Paolo Gentiloni

Renzi ha confermato sostegno al Governo e gratitudine a Paolo Gentiloni (presente in platea) « senza alcuna incertezza e tentennamento». Ma ha ricordato il «fatto gravissimo» accaduto in Senato.

La rottura degli accordi di maggioranza in commissione Affari costituzionali dimostra che sui temi istituzionali «la maggioranza è quella del No al referendum» e ora tocca a quella maggioranza «fare una proposta» sulla legge elettorale. «La palude più totale è oggi una realtà. E non accettiamo che se si stia fermi e si dia tutta colpa al Pd» ha ribadito Renzi. Insomma, quello che è accaduto in settimana «non ha niente a che vedere con il governo, ma è di una gravità enorme dal punto di vista istituzionale ed ha fatto bene Orfini a gestirlo come lo ha gestito» ha detto. E poi faro sull’Europa.

Ue: Renzi, con me veto a fiscal compact in trattati

«Democrazia contro burocrazia. Se vincerò la segreteria, il Pd proporrà di mettere il veto all'inserimento del fiscal compact nei trattati istitutivi dell'Ue» ha annunciato alla platea della Convenzione Pd.

Andrea Orlando

Orlando,lotta a disuguaglianze è nostra funzione storica

«Dobbiamo condurre la lotta alle disuguaglianze non per spostare a sinistra il Pd ma perché è la nostra funzione storica» ha detto Andrea Orlando «il nostro errore - ha sottolineato - è stato di aver fatto le riforme senza popolo. Ci siamo isolati, talvolta avevamo ragione, talvolta no. Ma ci siamo isolati» ha aggiunto.

«Torniamo al popolo , torniamo nelle scuole a parlare con i professori arrabbiati, torniamo nelle fabbriche. All'inizio sarà difficile, ma è l'unica strada. Non possiamo parlare solo con Marchionne che guadagna come 2.000 operai. E con gli altri 1.999 operai chi ci parla?» l’esortazione e la promessa di Orlando.

«Se sarò eletto segretario - ha detto - ci sarà un membro della segreteria fisso a Bruxelles e terremo una volta al mese la riunione della segreteria a Bruxelles». E la proposta di «un Congresso del Pse sulle questioni di fondo dell'Europa - ha proseguito - non possiamo non vedere che il Pse è un insieme di forze che sostengono il rigore e i muri e altre forze che sostengono la nostra linea europeista». Per Orlando bisogna «guardare anche fuori dal Pse, alle altre forze democratiche che guardano all'Europa, da Macron a Tsipras».

Emiliano,mi candido perché ci credo a partito e a Italia

«Penso che la nostra mozione sia l'unica che ci dà assicurazione in margine all'esclusione delle larghe intese - ha spiegato Michele Emiliano in collegamento video con la Convenzione romana - l'esclusione di un modello di governo nel quale destra e sinistra si confondano e rischiano di nuovo di dover dialogare, su questioni importantissime, con partiti la cui natura, la cui storia, la cui identità è completamente diversa dalla nostra» ha detto Emiliano.

«Sono nel Partito Democratico - ha aggiunto - e mi sto candidando alla segreteria perché penso che noi abbiamo ancora la forza di cambiare il mondo, ci credo sul serio, non lo dico solo perché sono candidato ci credo sul serio e sono ottimista, fortemente ottimista sul destino del paese, sul destino del Pd».

Fiducia anche nel Paese «che vuole combattere, che ha grande desiderio di reagire e che ha grande orgoglio» ha detto il governatore pugliese.

« Abbiamo proposto, assieme a tanti amici, una mozione che deve servire a ribaltare la piramide del Pd. Dobbiamo uscire dalla logica di un uomo solo che salva tutti».

Convenzione Nazionale del Pd all'hotel Ergife di Roma

